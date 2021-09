Primăria Voinești a achiziționat un utilaj de ultimă generație, un miniexcavator nou-nouț, ce va fi utilizat pentru lucrări edilitare pe toată perioada anului și, totodată, completează gama de utilaje pentru gospodărirea comunală, valoarea acestui utilaj fiind de 200.000 de lei, investiție din bugetul local.

Este vorba despre un Miniexcavator pe șenile de cauciuc. Utilajul are 3 tone și este dotat cu trei cupe: una de 20 cm, una de 30 cm și una de taluz pentru șanțuri de 100 cm. Este al zecelea utilaj achiziționat de Primăria Voinești. Este UNIC în Dâmbovița. Primăria Voinești are un parc auto de utilaje, de invidiat, pregătit pentru orice intervenție.

„O nouă achiziție pentru comuna Voinești.

În curând, vom începe lucrări de decol-matare șanțuri, schimbat și extindere rețele de apă potabilă, precum și închirieri în gospodării pentru nevoile dumneavoastră.

Aveți încredere în noi că NE VOM ȚINE DE CUVÂNT!”, a transmis primarul comunei Voinești, Gabriel Dănuț Sandu.

Administrația de la Voinești, condusă de primarul independent Dănuț Gabriel Sandu și viceprimarul Constantin Popa, a demonstrat și va demonstra că se poate avea o comună la standarde europene. Este nevoie doar să-ți placă ceea ce faci, să fii dedicat unui țel propus, să nu faci comparații și să vrei cu adevărat ca în urma ta să rămână ceva.

Primăria Voinești are un parc auto de utilaje, de invidiat, ce cuprinde zece utilaje ultramoderne: miniexcavator pe șenile de cauciuc, tractoare cu lame, un utilaj multifuncțional tip UNlMOG, 4×4 permanent, cu o capacitate cilindrică de 3.000 de centimetri cubi, 170 CP și are în dotare: benă basculabilă trilateral, sărăriță pentru împrăștiat material antiderapant, cu o rază de acțiune 36 metri și lamă de deszăpezire frontal, utilaj multifuncțional ce are ca destinație efectuarea acțiunilor de ierbici-dare a zonelor publice, curățarea șanțurilor și a canalizării și alte ultilaje.

Administrația de la Voinești a amenajat anul trecut și un spațiu necesar garării celor 10 utilaje din dotare.