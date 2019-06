Primăria Târgovişte repetă acţiunea de dezinsecţie la sol

Share This





















Primăria Municipiului Târgovişte, prin Direcţia de Salubritate, aduce la cunoştinţa cetăţenilor că, până pe 30 iunie 2019, acţiunea de dezinsecţie la sol pe domeniul public (parcuri şi locuri de joacă) va fi repetată, fiind a doua acţiune de acest fel, din acest an.

Dezinsecţia are ca scop combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare în stadiul de larvă şi adult (ţânţari, muşte, căpuşe etc) cu substanţe chimice specifice. Substanţele folosite în acţiunile de dezinsecţie sunt: SOLFAC TRIO, FASTAC ACTIV, FENDONA, substanţe ecologice omologate de Ministerul Mediului, Sănătăţii şi Silviculturii.

Acţiunea se desfăşoară în intervalul orar 22.30 – 05.30 şi vizează parcurile şi locurile de joacă din micro-raioanele de pe raza Municipiului Târgovişte.

Apicultorii sunt notificaţi să ia măsurile ce se impun, iar posesorii de animale de companie trebuie să evite aceste zone în perioada derulării acţiunii.

Acest program ar putea fi modificat în situaţia în care condiţiile meteo vor fi neprielnice şi nu vor permite desfăşurarea acţiunii de dezinsecţie.