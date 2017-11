Primăria Răzvad face apel public către constructorul care lucrează la podul de la Valea Voievozilor, rugându-l să urgenteze lucrările

Share This





















Autorităţile comunei Răzvad au făcut un apel public către constructorul care lucrează la podul de la Valea Voievozilor, rugându-l să urgenteze lucrările şi asta pentru că închiderea circulaţiei în zona podului de la Valea Voievozilor a dat peste cap traficul locuitorilor comunei Răzvad şi al celor din localităţile vecine care veneau în Târgovişte sau se duceau către Răzvad: „Vreau să-i atragem atenţia constructorului în mod public, ca şi cetăţeni care avem nevoie de acel pod şi care îl tranzitam zilnic, să urgenteze lucrările şi să ţină cont că este una din principalele intrări în municipiul Târgovişte. În momentul de faţă majoritatea locuitorilor comunei Răzvad suferă la acest capitol şi au probleme cu deplasarea către locul de muncă, şcoală sau locurile unde au de ajuns să-şi rezolve problemele. Îi solicităm constructorului să trateze cu mare seriozitate acest obiectiv de investiţii şi să urgenteze lucrările la acel pod. Noi suntem şi parteneri în acest proiect. Primăria Răzvad alături de Primăria Târgovişte a semnat un acord de parteneriat în cadrul acestui proiect, ce vizează strada Cărămidari ce aparţine comunei Răzvad şi este parte din centura municipiului Târgovişte. Anul trecut printr-o hotărâre de consiliu local, CLM Răzvad a aprobat suma de 300.000 de lei, necesară pentru strada Cărămidari”, a declarat primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru.

Constructorul care lucrează la podul de la Valea Voievozilor, amendat de poliţie

De pe data de 25 septembrie, circulaţia pietonală şi rutieră a fost închisă pe podul de la Valea Voievozilor, unde sunt în plin proces lucrările de reabilitare, consolidare şi modernizare, lucrări ce fac parte din proiectul ce vizează centura municipiului Târgovişte. Rutele ocolitoare sunt destul de greoaie, nesemnalizate corespunzător şi care lungesc traseul cu minute bune din cauza traficului aglomerat. Chiar, comandantul Poliţiei Dâmboviţa, cms. şef Danil Zepişi şi cms. şef Răducu Rizea, şeful Serviciului Rutier Dâmboviţa, au spus în cadrul unei conferinţe de presă că nici până la această oră, constructorul nu a realizat semnalizarea corespunzătoare solicitată în avizul emis de Poliţia Rutieră Dâmboviţa.

Ba mai mult, deja constructorul a fost şi amendat: „Noi am aplicat sancţiuni încă din primele zile de când s-a instituit această restricţie pentru că acel constructor nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în autorizaţia emisă de noi, şi anume de montare a tuturor indicatoarelor pe care noi le-am solicitat în aviz. Serviciul Rutier a analizat pas cu pas semalizarea rutieră şi a aplicat sancţiuni contravenţionale”, a afirmat cms. şef Danil Zepişi, inspector şef IPJ Dâmboviţa.

„Prima a fost de 21 de puncte. Am luat-o gradual, a doua a fost de 50 de puncte şi a treia a fost de 100 de puncte. Am făcut adresă cu ce trebuie să remedieze, i-am dat şi termen de conformare, iar dacă nu respectă, vom da din nou amendă de 100 de puncte „, a subliniat cms. şef Răducu Rizea, şeful Serviciului Rutier Dâmboviţa.

Constructorul ne-a spus că este posibil să mai primească amenzi şi că va face tot posibilul să respecte ceea ce i-a solicitat Poliţia Rutieră: „Unele indicatoare se fură, unele nu le-am montat. Este posibil să mai primim amenzi. Ne vom strădui să respectăm cerinţele Poliţiei”.

La cererea constructorilor, care lucrează la pe podul de la Valea Voievozilor, Primăria Târgovişte, a anunţat că podul va fi închis circulaţiei până pe 15 decembrie 2017, firma constructoare asumându-şi în scris că până la această dată va finaliza lucrările la podul de la Valea Voievozilor.