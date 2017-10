Primăria Pucioasa are proiecte pe POR 2014-2020, în valoare de 113.000.000 lei

Share This





















Eforturile administraţiei locale de la Pucioasa în ceea ce priveşte întocmirea şi depunerea de proiecte cu finanţare europeană dă şi rezultate. Până în prezent au fost depuse opt proiecte cu finanţare europeană ce au o valoare de 113 milioane de lei. Ultimele două proiecte au fost depuse, vineri, 20 octombrie în cadrul POR 2014-2020, pe Axa7, în valoare de 42 de milioane lei:

„După 4 octombrie 2017, data la care am depus proiectul privind Spitalul Pucioasa, până astăzi, am reuşit să mai depunem încă patru proiecte europene cu finanţare europeană. Este vorba despre două proiecte pe Axa 5 şi avem toate şansele să obţinem finanţarea necesară… Pe data de 20 octombrie 2017, au fost depuse alte două proiecte pe Axa7, proiecte ce însumează 42 de milioane lei”, a declarat primarul oraşului Pucioasa Constantin Ana.

Zilele aceste, Primăria Pucioasa va semna un contract de finanţare europenă de 21.429.000 de lei

Veştile bune se ţin lanţ privind investiţiile din oraşul Pucioasa. Cel mai probabil, miercuri, administraţia de la Pucioasa va semna la Ministerul Dezvoltării, contractul de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în Staţiunea Balneoclimatică Oraşul Pucioasa” care a fost evaluat de către ADR Sud Muntenia şi a primit 91,4 puncte. Proiectul a fost depus pe

AXA 7 în cadrul POR 2014-2020 şi are ca obiectiv reabilitarea şi modernizarea cartierului Pucioasa Sat, a străzilor Carierei, Stadionului, Dacia, Libertăţii, 1 Decembrie 1918, Bulevardul Gării, Avram lancu şi Aleea Ardealului, precum şi crearea a două parcuri, în zona Stadionului şi la Gară şi achiziţionarea unui trenuleţ ce va fi folosit ca mijloc de transport în oraşul Pucioasa. Valoarea proiectului este de 21.429.000 de lei.

„Vineri, am fost sunat de la Ministerul Dezvoltării şi am fost anunţat că primul meu proiect cu finanţare europeană de 21.429.000 de lei, tot pe Axa 7 prin care reabilităm nouă străzi, realizez două grădini, achiziţionăm un trenuleţ de transport, va fi semnat în cursul axcestei săptămâni, miercuri sau joi. Am cel mai mare punctaj din ţară 91,4 puncte. Asta înseamnă că noi nu ne jucăm cu vorbe. Cele opt proiecte pe care le-am depus deja însumează 113 milioane de lei”, a mai spus primarul Constantin Ana.

În cel mai scurt timp, la Pucioasa se vor porni la maximum motoarele privind implementarea investiţiilor necesare dezvoltării Staţiunii Balneoclimatice Pucioasa.