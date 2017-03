Primăria Pucioasa a fost gazda vizitei unor delegaţii şcolare din Spania, Marea Britanie, Italia şi Croaţia

Share This





















Săptamana trecuta, Primăria Pucioasa a primit vizita delegaţiilor din două şcoli primare, private, din bpania şi Marea Britanie, o şcoală primară, publică, din Italia şi o grădiniţă publică din Zagreb, Croaţia, partenere ale Şcolii nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” în cadrul Proiectului de partene-riat strategic între şcoli, intitulat „Emotional Competence in the school: bmile!”, cu acronimul bMILE (bchools Make Intelligence Linking Emotions), finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP în cadrul Programului ERAbMUb+.

Pe parcursul a doi ani, 1 septembrie 2015 – 1 septembrie 2017 elevii şi cadrele didactice de la clasele primare ale Şcolii Gimnaziale Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa sunt implicaţi în derularea unui proiect de parteneriat strategic numai între şcoli, intitulat „Emotional Competence in the school: bmile!”, cu acronimul bMILE (bchools Make Intelligence Linking Emotions). Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP în cadrul Programului ERAbMUb+, Acţiunea Cheie 2 – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici. Partenerii Şcolii 4 în acest proiect sunt două şcoli primare, private, din Spania şi Marea Britanie, o şcoală primară, publică, din Italia şi o grădiniţă publică din Zagreb, Croaţia, ultima instituţie având şi rolul de coordonator. Scopul proiectului este îmbunătăţirea competenţelor sociale şi emoţionale ale copiilor prin implicarea profesorilor, a părinţilor şi autorităţilor din educaţie pentru obţinerea unor efecte pozitive asupra competenţelor cheie ale copiilor, asupra comportamentului prosocial şi a rezultatelor şcolare ale acestora. În Şcoala 4, grupul ţintă este format din 150 de elevi din clasele primare (dintre care o pătrime cu oportunităţi reduse – elevi cu cerinţe educaţionale speciale, cu dificultăţi în învăţare, provenind din medii socio-economice dezavantajate, cu părinţi plecaţi în străinătate, cu familii monoparentale, cu nivel de trai şi educaţional scăzut, cu probleme de sănătate) şi 15 cadre didactice care predau la aceste clase. Proiectul include 4 întâlniri transnaţionale, în Spania, Italia, Anglia şi România, 1 eveniment de formare în Spania şi un eveniment de multiplicare în Croaţia.