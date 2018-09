Primăria Pucioasa a depus alte patru proiecte pe POR

Share This





















Administraţia locală de la Pucioasa continuă cu toate forţele să întocmească proiecte care să obţină finanţare europeană. Astfel, în ultimele două săptămâni, au fost depuse alte patru proiecte pe Axa 13, în valoare totală de aproape 55 milioane lei. Axa 13 vizează Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii cu Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale şi Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Cele patru proiecte vizează construirea şi dotarea grădiniţei „Prichindel” şi îmbunătăţirea spaţiilor urbane din zonă, construirea a trei blocuri cu locuinţe sociale şi îmbunătăţirea spaţiilor publice urnane din zonă, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Bibliotecii orăşeneşti, reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de supraveghere video şi reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2 şi îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane din zonă: ” Este uşor să fii un primar bun atunci când ai un buget consistent la dispoziţie! Atunci când bugetul de dezvoltare al localităţii nu acoperă nici 2-3 procente din sumele necesare la nivelul oraşului, administraţia are obligaţia să caute şi să identifice surse de finanţare pentru necesităţile comunităţii! Şi nu e deloc simplu! Pro-blemele oraşului le ştim foarte bine (şi din păcate în fiecare zi identificăm unele noi)! La fel de bine cunoaştem şi dimensiunea bugetului! în condiţiile prezentate, am spus-o şi o repet, soluţia noastră este una singură: Accesarea fondurilor europene! Deşi procesul este dificil (de la proiectare până la execuţie, trecând prin evaluare şi licitaţii, toată procedura durează câţiva ani), multe din probleme oraşului îşi vor găsi rezolvare prin aceste proiecte! Sigur, întotdeauna trebuie găsit numitorul comun între nevoia localităţii şi prevederile ghidurilor, iar noi am început să ne pricepem la asta (fără lipsă de modestie, sper să avem şi cu aceste patru proiecte acelaşi succes ca şi cu primele proiecte evaluate!”, a declarat primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana.