Infrastructura educaţională reprezintă o prioritate pe agenda de lucru a edilului comunei Niculeşti, Dorinei Soare. Primăria Niculeşti vrea să construiască o grădiniţă cu program prelungit, în baza unui proiect cu finanţare pe OG 28 sau POR. Primăria nu deţine în proprietate în momentul de faţă un teren care să răspundă cerinţelor, aşa că autorităţile au identificat în comună un teren pe care să-l cumpere cu bani din bugetul unităţii administrativ teritoriale şi pe care să se construiască grădiniţa de care copiii şi localitatea au atâta nevoie. Edilul a anunţat că va iniţia un proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului necesar construcţiei, este vorba despre 3500 de mp în satul de centru Niculeşti. Proiectul privind construcţia acestei grădinţe se doreşte a fi întocmit şi depus cel târziu până pe data de 17 martie. Noua grădiniţă cu program prelungit ar urma să aibă aproximativ 60 de locuri şi se vor crea peste 19 locuri de muncă. S-a luat această decizie ca urmare a numărului mare de solicitări din parte părinţilor.

Proiecte în valoare de 100 de miliarde lei vechi, depuse pe PNDL 2

Edilul Dorinel Soare a ţinut să puncteze deja a depus şase proiecte în valoare de 100 de miliarde lei vechi, pe PNDL 2. Patru dintre proiecte vizează şcolile din comuna Niculeşti. Nu a fost omisă nici infrastructura rutieră a comunei, fiind depus şi un proiect privind asfaltări. S-a depus şi un proiect ce vizază extinderea primăriei: „Vrem să achiziţionăm un tren în suprafaţă de 3500 mp pentru construirea unei grădiniţe cu program prelungit. Am depus şase proiece dintre patru pe şcoli, unul privind drumurile şi altul extindere primărie. Am în derulare două icitaţii pentru două proiecte, unul are o valoare de 1.000.000 de euro pe Măsura 125 şi altul pe Măsura 7.2 privind extinderea reţelei de apă şi canalizare. Aşteptăm să primim şi cifrele de la CJ şi să purcedem la adoptarea bugetului local şi să-i dăm drumul la treabă”, a declarat primarul Dorinel Soare.

Investiţii de 2,5 milioane de euro pe AFIR

La nivelul comunei Niculeşti mai există două proiecte care se află în curs de licitaţie. Unul dintre proiecte are o valoare de 1 milion de euro, şi are ca obiectiv pietruirea a 11 kilometri de drumuri de exploataţie agricolă. În cadrul proiectului, se vor pietrui drumurile de exploataţie agricolă din satele Niculeşti, Movila şi Ciocănari. De la finalizarea licitaţiei publice, constructorul care va fi declarat câştigător va avea la dispoziţie 12 luni pentru a implementa proiectul. Al doilea proiect este pe Măsura 7.2 şi vizază extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în satele Niculeşti şi Ciocănari. Este un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro. Reţeaua are o lungime de 7 kilometri. Vor beneficia de acest proiect în jur de 500 de gospodării. Proiectul se află deja în faza de licitaţie. Şi acest proiect, ca şi cel de pietruire, se derulează prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Bugetul pe 2017, o prioritate

În aceste zile, edilii din judeţ sunt preocupaţi de întocmirea bugetului pe anul 2017 şi aprobarea acestuia. Edilul de la Niculeşti, Dorinel Soare a spus că odată aprobat bugetul, toată lumea trebuie să treacă la treabă, perspectivele sunt bune.

Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a avut consultările cu primarii din judeţ cu privire la fundamentarea bugetului pe 2017. Aceştia şi-au prezentat priorităţile şi proiectele pentru care trebuie să asigure cofinanţare, scopul fiind de a obţine cât mai mulţi bani în completarea bugetului local.