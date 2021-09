Primar Târgoviște:”Criteriul politic nu are ce să caute în sistemul educațional”

Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a reluat recent tema politizării, de fapt a „liberalizării” învățământului dâmbovițean. Acesta a acuzat conducerea Inspectoratului Școlar că directorii de școli au fost numiţi exclusiv în baza apartenenței la Partidul Național Liberal, că nu s-a ținut cont de experiența și pregătirea profesională. Mai grav, Cristian Stan a vorbit despre situații în care directori de școli au fost îndepărtați doar pentru faptul că și-au exprimat aprecierea față de administrația publică târgovișteană. Întrucât directorii de școli și grădinițe trebuie să încheie și un contract de management administrativ cu administrația publică locală, care asigură baza materială și investește în modernizarea și reabilitarea unităților școlare, a mai spus Cristian Stan că s-ar fi cuvenit ca autoritățile locale să fie consultate la numirea acestora.

Pentru că încep concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, mesajul primarului este ca cei care au fost nedreptățiti să se prezinte la concursuri, asigurându-i administrația locală, prin reprezentanții pe care îi va avea în comisiile de examinare, va urmări corectitudinea desfășurării concursurilor:

„Am primit numeroase semnale cu privire la o epurare politică, care se face și care s-a făcut pe ceea ce înseamnă conducătorii unităților de învățământ, cel puțin pe raza Municipiului Târgoviște, dar cred că situația este identică în întreg județul. Vreau să fac din capul locului o precizare: nu, doamna inspector școlar general, condiția de a fi conducătorul unei unități de învățământ nu este aceea de a fi membru al Partidului Național Liberal. Credeam că lucrul acesta s-a înțeles, mi se pare inadmisibilă această modalitate de a trata până la urmă o chestiune extraordinar de importantă pentru comunitatea locală.

Conducerea instituțiilor de învățământ reprezintă o componentă esențială pentru o comunitate dezvoltată. Nu poți să pui în fruntea acestor unități de învățământ oameni fără nici un fel de experiență, fără nici un fel de CV, numai pentru că au calitatea de membrii ai unui anumit partid politic. Am primit foarte multe semnale din această zonă, nu voi renunța în nici un fel la a face tot ceea ce depinde de mine pentru ca instituțiile de învățământ să fie conduse de oameni competenți, indiferent de opțiunile politice, de oameni care au dovedit că știu să managerieze un aspect deosebit pentru comunitatea locală. Acum, nu că părerea mea ar fi contat cu ceva la momentul în care s-au numit temporar până la concurs conducătorii instituțiilor de învățământ, însă între Primărie și directorul unei școli există un contract de management, de management administrativ. Așa cum este management educațional cu Inspectoratul Școlar, se încheie un contract și cu administrația publică locală. Poate că era utilă și părerea noastră, celor care asigurăm baza materială a unităților de învățământ, investițiile în unitățile de învățământ și tot ceea ce au nevoie copiii și cadrele didactice pentru desfășurarea actului educațional. Nu la Inspectoratul Școlar se duce directorul și cere. Am avut investiții foarte-foarte mari în infrastructura educațională. În momentul de față derulăm proiecte de peste 100 de milioane pe această zonă. Mi se pare absolut inadmisibil ca unicul criteriu să fie cel al unei apartenențe politice.

Urmează concursurile pentru funcțiile de directori. Transmit celor care vor și îndeplinesc funcțiile legale să se prezinte la concursuri. Va fi o procedură destul de transparentă, cu reguli care deja există publicate în Monitorul Oficial, cred că lucrurile vor fi destul de clare și nu trebuie să renunțe, pentru că, repet, acest criteriu politic nu are ce să caute în sistemul educațional.”