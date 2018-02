Prima zi de lucru a noului preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu, a început în forţă

Share This





















Şeful forului administrativ s-a întâlnit la primele ore ale dimineţii, la sediul instituţiei, cu primarii localităţilor dâmboviţene şi constructorii care au contracte de lucrări pentru obiective de investiţii cu finanţare prin OUG 28/2013 şi PNDL 2.

Şeful administraţiei judeţene a solicitat o mobilizare corespunzătoare a constructorilor în vederea urgentării finalizării lucrărilor şi decontării acestora.

„Neapărat trebuie să înceapă lucrările la toate obiectivele din judeţ. Scopul nostru este să finalizăm cât mai repede obiective din judeţ. Sunt şi lucrări întârziate pe diferite aspecte în judeţ şi prin aceste discuţii am reuşit să stabilim un plan de acţiune prin care să remediem disfuncţionalităţile. Marea majoritatea a lucrărilor pe 1 martie, vor începe în forţă. Mesajul către constructori şi primari a fost unul foarte clar că trebuie să se lucreze cu motoarele turate la maximum, trebuie să atragem cât mai repede toţi banii contractaţi şi pentru bunul mers al lucrărilor să se implice foarte mult”, a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa, Daniel Comănescu.

În cadrul şedinţei au fost analizate stadiile fizice ale tuturor lucrărilor în curs şi, totodată, au fost stabilite unele măsuri în vederea iniţierii lucrărilor şi serviciilor la noile obiective de investiţii.

„Am avut o discuţie cu constructorii privind obiectivele pe OG 28. Am solicitat urgentarea lucrărilor pentru că o să vină primăvara şi o să dăm ordin de începere a lucrărilor în tot judeţul. S-a discutat despre toate obiectivele din judeţ. CJ are 21 de obiective pe PNDL 2 şi trei pe PNDL 1. Trebuie să lucrăm în forţă. Au fost prezenţi şi primari”, a declarat vicepreşedintele CJ, Alin Manole.

Potrivit finanţărilor alocate de MDRAPFE în cadrul PNDL II, judeţului Dâmboviţa i-au fost aprobate la finanţare 246 de obiective de investiţii pentru 85 de localităţi, din care 86 sunt proiecte privind infrastructura rutieră, astfel: 66 de proiecte în 60 de localităţi (poduri, podeţe, drumuri locale şi comunale) şi 20 de proiecte la nivelul întregului judeţ (drumuri judeţene).

Întreaga sumă alocată judeţului Dâmboviţa în cadrul PNDL II, pentru cele 246 de obiective de investiţii, este de 747.745.132,34 lei.