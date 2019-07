Prima sesiune de BAVC s-a încheiat

Share This





















Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 s-a încheiat joi cu proba scrisă la alegere a profilului şi specializării – E)d). Peste 136.000 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalau-reat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.

Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 – 4 iulie, între orele

8:00 – 16:00.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Bacalaureat 2019, a doua sesiune

Absolvenţii care nu trec de prima sesiune se pot înscrie la cea de-a doua, care are loc la sfârţitul verii. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 are următoarea structură: 15 – 19 iulie – înscrierea candidaţilor 26 iulie – înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august – limba si literatura română -proba Ea), proba scrisă

22 august – limba si literatura maternă -proba Eb), proba scrisă

23 august – proba obligatorie a profilului -proba Ec), proba scrisă

26 august – proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed), proba scrisă

27 – 28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

29 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

30 august – 2 septembrie – evaluarea competenţelor digitale – proba D

2 – 3 septembrie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională – proba C

Rezultatele pentru a doua sesiune de BAC 2019, sesiunea de toamnă, vor fi afişate pe 3 septembrie, iar depunerea contestaţiilor se va putea face în aceeaşi zi, între orele 12:00-16:00. Rezolvarea contestaţiilor va fi între 3-6 septembrie, iar rezultatele finale la Bacalaureat 2019 vor putea fi văzute de elevi pe 7 septembrie.