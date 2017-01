Prima reacţie a arbitrului Cristian Grigoraşcu, implicat în Scandalul pariurilor şi meciurilor trucate din Cipru şi Turcia

Share This





















Fotbalul românesc este zguduit de un scandal monstru în aceste zile. Patru arbitri români, toţi din judeţul Dâmboviţa, s-ar fi dat drept cetăţeni sloveni, turci şi bulgari la anumite partide amicale disputate de echipele din Liga 1 în Cipru, rezultatele acestor meciuri având un cuvânt greu de spus la pariuri.

Printre cei patru arbitrii români din ligile inferioare, suspectaţi că ar fi oficiat partide amicale disputate în Cipru şi în Turcia în această perioadă se află şi un jandarm din cadrul Jandarmeriei Dâmboviţa.

Este vorba despre Cristian Grigoraşcu, vicepreşedinte al Comisiei Judeţene de Arbitri Dâmboviţa. Arbitrul Cristian Grigoraşcu a făcut prima declaraţie de presă la sediul IJJ Dâmboviţa, în prezenţa purtătorului de cuvânt maior Ciprian Vătăşelu.

„La toate meciurile la care am fost eu, tot timpul am fost cu paşaportul. M-a legitimat tot timpul cu paşaportul. Toată lumea ştia că sunt român şi că mă cheamă Cristian Grigoraşcu. S-a vehiculat că ne-am dat alte nume, toate rezervările şi tot este pe numele meu. Pe unde am fost, am prezentat paşaportul şi numele meu. Exclus cu nume false şi nimeni nu ne-a întrebat niciodată ce naţionalitate sunt, de unde sunt. Am ridicat problema că nu este normal să arbitrăm echipe româneşti, ştiau că suntem români pentru că eram cazaţi la ei la hotel. Ne-au spus că nu este nicio problemă pentru că sunt meciuri amicale. La acest turneu amical, domnul Petre Dan care este şi prietenul meu are cunoştinţe, am înţeles că se duce de câţiva ani la meciuri din acestea de pregătire şi l-a invitat să arbitreze meciuri din acestea de pregătire. M-au întrebat pe mine, domnul preşedinte al Comisiei Judeţene de Arbitraj, domnul Negoescu, fiind plecat din ţară, dacă pot merge să se pregătească în Antalya, mi-au spus că sunt nişte meciuri de pregătire acolo şi eu le-am spus da, motiv pentru care m-au invitat şi pe mine şi le-am spus că merg cu cea mai mare plăcere acolo că nu se pune problema. Am mers cu ei acolo, am fost o delegaţie numeroasă, în alţi ani au fost şi mai mulţi şi urma să mai chemăm şi zilele următoare. Ei de acum încolo aveau meciuri mai multe… Ne-au întrebat dacă putem să aducem mai mulţi arbitrii. Sunt în concediu legal, nu am făcut nimic nelegal. Eu nu am primit niciun ban pentru arbitrajul meciului, am avut asigurată masa şi cazarea de organizatori, iar biletul de dus mi l-am plătit singur, cât şi pe cel de întors. Eu am fost plecat într-o vacanţă, la început nu intenţionam să arbitrez. Nu am idee dacă ceilalţi colegi au primit bani şi nu vreau să vorbesc despre ceilalţi, eu vorbesc decât despre mine. Referitor la prestaţia mea, urmăriţi şi vedeţi dacă eu sunt incriminat în vreo fază, dacă sunt implicat în ceva, eu personal. Se ştia că sunt român. În timpul meciului cu Botoşani, eu chiar am vorbit în română cu unii jucători care erau pe partea mea… Bănuiesc eu, este concluzia pe care am tras-o eu acum, ei probabil ca să ne folosească, să ne bage la meciuri, organizatorii le spuneau la echipe că nu suntem români, mă gândesc eu. Un anume Yusuf se ocupa de treaba aceasta, am înţeles că era angajat la o agenţie de organizare a meciurilor Enda, cei care ne-au chemat acolo… Am înţeles că domnul Armand Mihălăchioiu dar nu ştiu ce are de împărţit cu conducerea AJF şi cu ce se întâmplă în fotbalul judeţean. Ştiu că are o dispută, un război cu toată lumea. am fost prieteni foarte buni” a declarat arbitrul Cristian Grigoraşcu.

„Legat de acest eveniment mediatic, vă pot spune că unul dintre numele vehiculate în mass media naţională şi internaţională, respectiv cel de Grigoraşcu Cristian, acesta este subofiţer în cadrul IJJ Dâmboviţa. În perioada 7 ianuar-ie-1 februarie, anul curent, subofiţerul a solicitat concediu de odihnă, respectând procedurile legale, totodată a părăsit ţara, plecând în localitatea Antalya din Turcia. Nu a încălcat nicio regulă internă la nivelul instituţiei, iar în ceea ce priveşte desfăşurarea unei anchete interne, aceasta se derulează numai în situaţia în care vor exista solicitări de la instituţiile abilitate ale statului”, a declarat maior Ciprian Vătăşelu, purtător de cuvânt IJJ Dâmboviţa.

Federbet, agenţia mondială de monitorizare a pariurilor, reclamă modificări nefireşti ale cotelor la partide în care au evoluat Astra, CFR, Pandurii şi Botoşani, meciuri arbitrate de fluieraşii care s-ar fi dat drept cetăţeni sloveni, turci şi bulgari.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, prezent la Târgovişte într-o vizită de lucru, a anunţat primele măsuri luate în scandalul arbitrilor implicaţi în meciurile amicale presupus trucate din Turcia şi Cipru. FRF a cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor, suspendarea de la delegări a arbitrilor implicaţi în acest caz până la lămurirea situaţiei lor.

„Avem în momentul de faţă o comisie de anchetă şi mai multe detalii nu vă pot da atâta timp cât ancheta este în derulare. Dimineaţă am cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor ca toţi aceşti arbitrii să fie suspendaţi până la finalizarea anchetei şi aşteptăm acele rezultate. Colaborăm aici cu toate instituţiile importante ale statului. Comisia de anchetă este condusă de Costi Negreanu, reprezentanţi ai CCA printre care şi Alexandru Deaconu, un nou coleg care ni s-a alăturat în zona de integritate, în această perioadă. Ancheta FRF merge mai departe indiferent de persoanele implicate”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, prezent la Târgovişte.

„Este regretabil că se întâmplă aşa ceva, FRF, organele abilitate trebuie să facă lumină aici. Este o chestiune care nu trebuie să se întâmple şi să se repete”, a declarat primarul Cristian Stan.