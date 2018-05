„PRIETENII LECTURII” la Şcoala Gimnazială Decindeni

Share This





















Organizaţia de Femei a PSD Dâmboviţa susţine şi sprijină cu tărie orice iniţiativă care are drept scop educaţia şi formarea tinerilor.

Preşedinta OFSD Dâmboviţa, deputat Claudia Gilia alături de alte doamne social-democrate a participat la acţiunea de promovare a lecturii cu titlul „PRIETENII LECTURII”. Activitatea a avut loc la Şcoala Gimnazială Decindeni, din Comuna Dragomireşti:

„Astăzi am răspuns prezent la invitaţia cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Decindeni, din Comuna Dragomireşti, de a participa la acţiunea de promovare a lecturii cu titlul „PRIETENII LECTURII”.

Într-o atmosferă plăcută, copii ne-au prezentat lecturile lor favorite, au citit şi au interpretat diverse roluri din piesele de teatru pe care le îndrăgesc.

M-am bucurat enorm să văd pasiunea cu care aceşti copii vorbesc despre plăcerea de a citi. Eforturile micuţilor au fost răsplătite cu diplome, cărţi şi dulciuri. Împreună cu mine la această activitate s-a aflat doamna deputat Oana Vladuca şi doamna consilier judeţean Ruxandra Mădălina Dragomir.

Un gând bun şi felicitări cadrelor didactice coordonatoare ale proiectului: Olteanu Sorina, Rinca Simona, Onete Adriana, Stanca Mihaela, Dragomir Alice, Ilie Irina, dar şi domnului Dragomir Cristian, directorul Şcolii Gimnaziale Decindeni şi doamnei bibliotecar, Calin Elisabeta.

Pentru implicarea deosebită în susţinerea proiectelor de infrastructură şcolară îi mulţumesc domnului primar Dragoş Vlădulescu, care şi astăzi a fost alături de membrii comunităţii. Felicitări şi Succes tuturor!”, a declarat deputat Claudia Gilia.

La final cei mici au primit daruri.