Prevenţia ne poate salva viata!

In fiecare an, la 1 octombrie, este marcată Ziua luptei împotriva cancerului de sân, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare cu privire la cancerul de sân şi de a sublinia importanţa campaniilor de informare, a prevenţiei şi programelor de screening.Prevenţia în Sănătate este foarte importantă, dar în oncologie poate face diferenţa. Bolnavul oncologic se poate trata cu succes în multe cazuri dacă descoperă boala la timp. De altfel, creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii cu impact asupra sănătăţii publice reprezintă unul dintre obiectivele importante ale Programului de Guvernare.Începând de anul trecut, România benefiziază de aproximativ 21 milioane de euro pentru depistarea precoce a cancerului de sân.Ministerul Sănătăţii a demarat programul performant de depistare precoce a cancerului de sân pentru care s-a primit aprobarea finanţarii europene, şi care se află în faza de implementare a etapei I care presupune dezvoltarea metodologiilor de testare, instruirea personalului ce va fi implicat în etape de screening, precum şi dezvoltarea de registre de screening.In premieră, pe parcursul a 5 ani, peste 30.000 de femei 2 regiuni de dezvoltare vor beneficia gratuit de mamografii, dar şi de tratarea precoce a leziunilor precanceroase mamare.Tot în cadrul proiectului vor fi finanţate acţiuni de achiziţie echipamente (ex. aparatură de laborator necesară derulării acţiunilor de screening/ aparatură de evaluare a leziunilor incipiente mamare: mamo-grafe, ecografe, puncţie/ biopsie asistată, aparatură specifică confirmare leziuni laborator anatomie-patologică, suport informatic de telemedicină pentru dublă citire cu arbitraj, suport informatic pentru bazele de date, unităţi mobile, sistem informatic de stocare a imaginii etc.), dar şi acţiuni de sprijinire a femeilor, în special a celor diagnosticate în programul de screening pentru cancerul de sân.Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de deces din întreaga lume. De aceea este nevoie continuă de educare, informare şi prevenţie în domeniul oncologic. Am făcut paşi importanţi, dar mai avem multe de făcut în acest domeniu. Dar cel mai important este ca fiecare dintre noi să conştientizeze necesitatea unui efort comun, a unui parteneriat pentru susţinerea sănătăţii din România în acest domeniu.Mergeti la un control medical anual! Preventia ne poate salva viata!