PREVENIREA FRAUDELOR INFORMATICE PRIN E-MAIL

Evitaţi efectuarea de transferuri bancare către parteneri străini de afaceri, fără a verifica telefonic veridicitatea schimbării unor practici comerciale stabilite anterior.

Fiţi precauţi atunci când vi se solicită prin e-mail schimbarea adresei de corespondenţă electronică, a conturilor bancare ori a valutelor în care se fac plăţile sau observaţi că s-a schimbat ţara în care sunt deschise conturile în care trebuie să faceţi plăţile.

Business E-mail Compromise Fraud „BEC Fraud” presupune accesarea de către infractori în mod neautorizat a conturilor de e-mail ale unor societăţi comerciale din străinătate, monitorizarea corespondenţei purtate de către angajaţii respectivei societăţi şi simularea corespondenţei reale pe care aceştia o poartă cu societatea parteneră de afaceri, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice.

Această activitate are de regulă ca finalitate deturnarea transferului de bani către un cont bancar diferit faţă de cel al beneficiarului legitim, contul bancar fiind controlat de alţi membri ai grupării infracţionale.

Frauda ţinteşte societăţile comerciale ce lucrează cu furnizori sau clienţi străini (activităţi de comerţ exterior) şi efectuează cu regularitate plăţi prin transfer bancar.

Din analiza cazurilor investigate, s-a constatat că societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi comerciale din România (cu personalitate juridică română) au avut calitatea de victimă, în majoritatea cazurilor, în sensul ca au trimis bani în alte conturi decât cele legitime ale furnizorului extern.

Din aceeaşi analiză a rezultat că, în aproape toate cazurile semnalate, compromiterea sistemelor informatice, respectiv a adresei de poştă electronică, a avut loc la societăţile comerciale străine care erau în relaţii comerciale cu cele române.

Strategii de protecţie împotriva EAC/BEC:

Evitaţi utilizarea conturilor de e-mail web-based (yahoo, hotmail, gmail etc) pentru activitatea societăţii comerciale.

Recomandabilă este utilizarea unor conturi de e-mail dintr-un domeniu propriu.

Fiţi suspicioşi cu privire la mesajele în care se solicită efectuarea unor operaţiuni în secret sau a unor operaţiuni rapide către destinatari incerţi sau neverificaţi.

Aveţi în vedere crearea unor proceduri minimale de audit IT şi de securitate referitoare la plăţi, în sensul implementării unei verificări în minim doi paşi:

Exemple:

1. Stabiliţi o comunicare alternativă, cum ar fi cea telefonică cu furnizorul sau clientul străin pentru a valida orice schimbare a practicii comerciale statuate, pentru a elimina posibilitatea hakerului de a intercepta o eventuală comunicaţie.

2. Utilizarea de semnături digitale sau a criptării mesajelor între părţile implicate în activitatea comercială.

3. Raportarea şi nedeschiderea mesajelor nesolicitate sau de tip SPAM, acestea putând conţine malware.

4. Nu utilizaţi funcţia „Reply” pentru a răspunde în corespondenţa de serviciu. Folosiţi funcţia „Forward” şi scrieţi manual sau selectaţi din agendă adresa de email unde doriţi să transmiteţi mesajul.

Recomandare generală de prevenţie:

Fiţi precauţi la schimbarea subită a unor practici comerciale stabilite anterior, în special a conturilor de e-mail sau conturilor bancare şi a valutelor în care se fac plăţile, precum şi ţării în care sunt deschise conturile.

Verificaţi şi telefonic la furnizor sau client, la un număr de telefon deţinut anterior şi verificat, dacă modificările solicitate prin e-mail sunt reale.

Frauda are trei componente principale:

1. Componenta de Social Engineering – prin care se strâng date istorice online, referitoare la societăţile ţintite (sediu social, persoane din management, CUI, cont bancar, adrese de poştă electronică, portofoliu de clienţi, eventuale documente accesibile online ce prezintă elemente de identificare ale societăţii comerciale ce pot fi utilizate pentru a crea aparenţa de legitimitate). 2. Componenta de intruziune/compromitere a adresei de poştă electronică. (EAC -Email Account Compromise.)

3. Deschiderea unui cont cu acte false în străinătate, pe numele furnizorului sau clientului străin.

Schema infracţională presupune accesarea în mod neautorizat a conturilor de e-mail ale unor societăţi comerciale din străinătate, monitorizarea corespondenţei purtate de către angajaţii respectivei societăţi şi simularea corespondenţei reale cu societatea parteneră din Romania, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice.

Această activitate are de regulă ca finalitate deturnarea transferului de bani către un cont bancar diferit faţă de cel al beneficiarului legitim, acest cont bancar fiind controlat de către alţi membri ai grupării infracţionale.

Elemente generale de protecţie din zona guvernantei corporative:

Societăţile comerciale care conştientizează şi înţeleg existenţa acestui tip de fraudă prezintă un risc mult mai scăzut de a cădea victimă şi pot recunoaşte mai uşor tentativele de acest gen, astfel probabilitatea efectuării unor transferuri eronate scăzând substanţial.

Instruirea personalului referitor la tipologia de fraudă. Societăţile comerciale care beneficiază de un sistem de securitate online solid (mai ales pentru sistemele informatice utilizate de personalul „front line”) prezintă un risc mult mai scăzut de a cădea victimă incidentelor de tip

EAC.

Implementarea de măsuri IT şi politici de securitate.

Atenţie sporită la publicarea în mediul online, în special în zona social media şi pe site-ul companiei, a informaţiilor detaliate privind ierarhia persoanelor ce activeazăîn cadrul companiei, a îndatoririlor acestora sau a detaliilor de tip out of office, precum şi a conturilor bancare şi a detaliilor complete şi mijloacelor de comunicaţie utilizate.