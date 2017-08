Prevenirea accidentelor montane, o prioritate pentru Salvamont Dâmboviţa

Share This





















În vederea prevenirii accidentelor montane, Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Dâmboviţa, a efectuat patrulări preventive şi verificarea traseelor în Munţii Bucegi şi Leaota pe următoarele trasee:

– Şaua Lăptici (1830 m) – Hotel Peştera (1610 m) (1-2 ore – Banda Roşie) – traseul este dificil de parcurs în condiţii de ceaţă şi vânt puternic pe sectorul Valea Dorului -Şaua Lăptici

– Cabana Piatra Arsă (1950 m) – Hotel Peştera (1610 m) – Cabana Vf. Omu (2505 m) (4-5 ore – Banda Albastră) -traseul prezintă mici dificultăţi de parcurgere pentru turiştii neechipaţi corespunzător în sectorul Cascadei Obârşia Ialomiţei, iar pe sectorul împădurit, cuprins între Hotel Peştera şi Cabana Piatra Arsă, dificultăţile apar când acumularea de zăpadă este în cantitate mare.

– Moroeni (800 m) – Cabana Scropoasa (1250 m) – Cabana Bolboci (1460 m) -Hotel Peştera (1610 m) – Cabana Babele (2200 m) (8-10 ore Cruce Albastră) – mare parte a acestui traseu se desfăşoară de-a lungul drumului de acces spre tabăra Vânătorul Dobreşti şi mai departe către valea superioară a Ialomiţei. Poteca turistică traversează de câteva ori râul Ialomiţa pe podeţe din bârne de lemn modernizate recent. Sectorul Hotel Peştera – Cabana Babele prezintă o zonă expusă, în punctul Săritoarea Caprelor.

– Cabana Vf. Omu (2505 m) – Vf. Gutanu (2246 m) – Şaua Bătrâna (2180 m) – Şaua Strunga (1909 m) – Vf. Leaota (9-10 ore -Banda Roşie) – traseu INTERZIS pe timp de iarnă. Dificultăţi: lipsa surselor de apă pe traseu, orientare dificilă pe timp nefavorabil.

– Şaua Bătrâna (2181 m) – Valea Doamnele – Hotel Peştera (1610 m) (2-3 ore – Triunghi Roşu). Pe Valea Doamnele, în sectorul ce coboară pe lângă Cascada Doamnele, accesul turiştilor este interzis pe timp de iarnă din cauza riscului de avalanşă.

– Şaua Strunga (1909 m) – Cabana Padina (1525 m) (1-2 ore – Cruce Roşie) -Traseu bine marcat, usor accesibil, cu multe puncte de belvedere, atât spre Valea Ialomiţei cât şi spre zona Rucăr -Bran.

– Valea Izvorul Dorului – Cabana Bolboci (1460m) (2-3 ore – Cruce Galbenă) -Traseu frecventat mai mult de turiştii care doresc să ajungă din Sinaia în zona Bolboci. Traseul este amenajat corespunzător, fiind degajat de crengi şi copaci căzuţi, iar marcajul este în condiţii foarte bune. Recomandăm atenţie sporită pe timp de iarnă, chiar dacă în sezonul hibernal numărul celor care parcurg acest traseu este foarte mic. Cabana Bolboci (1460 m) – Şaua Zănoaga – Cantonul -Brătei (1250 m) – masivul Leaota (vârful Leaota 2133 m) (2-3 ore până la cantonul Brătei, 4 ore de la Cantonul Brătei pe vârful Leaota – Cruce Roşie) – Traseu frecventat de un număr restrâns de turişti, greu accesibil pe timp de iarnă, chiar dacă marcajele sunt foarte bune şi traseul este degajat de arbori căzuţi şi crengi.

Au fost identificate puncte de reper geografic ale traseelor (stânci izolate, stâne, fire de vale etc.), cu ajutorul cărora salvatorii montani să se poată orienta pe timp nefavorabil atunci când există riscul ca turiştii să nu fie pe trasee marcate.

În urma patrulărilor preventive sau constatat unele inconvenienţe pe traseele turistice, precum vandalizarea marcajelor sau căderea arborilor în poteca turistică. Aceste probleme au fost parţial remediate, fiind necesare servicii de întreţinere anuală a traseelor turistice.

Asigurarea permanenţei la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont -Salvaspeo Dâmboviţa – Refugiul Salvamont Peştera se desfăşoară 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În fiecare săptămână, activitatea de salvare montană se desfăşoară cu un număr cuprins între 4 şi 6 salvatori montani, după caz, în funcţie de sezon, aflux de turişti, etc.

Salvamontiştii au fost prezenţi la diverse activităţi şi concursuri organizate în zona montană.

S-a asigurat asistenţa Salvamont în special persoanelor care au dorit să parcurgă trasee greu accesibile, cum ar fi Canionul Horoabelor, Cheile Urşilor, Cheile Peşterii, etc. asigurat asistenţa Salvamont celor care au dorit să escaladeze traseele de alpinism din Vărăria Mare, Vărăria Mică, Turnul Seciului, Cheile Tătarului, Peretele Bătrânei.