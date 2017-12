Preţuri de referinţă pentru silozuri şi sere finanţate prin PNDR 2020

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu preţuri de referinţă pentru silozuri şi sere.

Documentul, publicat pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info), prezintă metodologia de introducere de noi produse în baza de date cu preţuri de referinţă, precum şi de actualizare a informaţiilor specifice şi a preţurilor unitare. Produsele vor fi introduse în baza de date de către producător sau de către un singur importator al acestuia sub forma unor proiecte tip, funcţionale.

Această nouă secţiune a Bazei de date cuprinde preţuri de referinţă pentru silozuri şi sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploataţii agricole) dar şi 4.1a (exploataţii pomicole) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 –

2020 (PNDR 2020).

„Practic, în foarte scurt timp, vom putea pune la dispoziţia fermierilor proiecte tip pentru ferme şi pentru silozuri, care vor putea fi realizate cu finanţare nerambursabilă prin PNDR, fără a mai parcurge procedura de achiziţiei publică. Această bază de date a AFIR reprezintă un instrument de lucru important şi transparent la dispoziţia solicitanţilor, prin intermediul căruia a fost simplificată esenţial procedura de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai Programului, cu atât mai mult cu cât această procedură se derulează prin I intermediul modulului on-line de pe site- i ul Agenţiei.”- a precizat directorul gene- I ral al AFIR, Adrian CHESNOIU.

Ghidul bazei de date cu preţuri j de referinţă pentru silozuri şi sere poate I fi consultat de toţi cei interesaţi, pe por- I talul AFIR, în cadrul secţiunii „Informaţii I Utile”, subsecţiunea „Preţuri de I Referinţă”.

Preţurile din baza de date vor fi I exprimate în Euro (în cazuri justificate I susţinute de documente, moneda exprimată poate fi USD) şi nu vor include TVA (preţ CIP la beneficiar). De asemenea, preţul înscris este per element şi exprimat fără zecimale.

