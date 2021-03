Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a plantat arbori în judejul Dâmboviţa de Ziua Internaţionala a Pădurilor

De Ziua Internaţională a Pădurilor, duminică, 21 martie 2021, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a ales să vină în judeţul Dâmboviţa şi să participe la o acţiune de împădurire pe raza comunei I.L. Caragiale.

Alături de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu au fost secretarul general, Paul Stănescu, preşedintele PSD Dâmboviţa – Corneliu Ştefan -preşedinte CJ Dâmboviţa, preşedintele executiv al PSD Dâmboviţa, Titus Corlăţean, secretarul executiv al organizaţiei judeţene, Daniel Cristian Stan şi parlamentarii PSD Dâmboviţa.Liderul social-democraţilor,Marcel Ciolacu a spus că a ales judeţul Dâmboviţa pentru că aici sunt cele mai vechi păduri din ţară. El a amintit că social-democraţii au iniţiat Legea privind interzicerea exportului de buşteni, au votat DNA al pădurilor, au conceput şi realizat un sistem integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL.

„Am vrut să vin de Ziua Internaţională a Pădurii în Dâmboviţa, pentru că aici sunt cele mai vechi păduri din ţară. Trebuie să creştem suprafeţele împădurite! Şi să oprim definitiv tăierile ilegale. Reîmpădurirea României este o necesitate şi ea trebuie să fie o prioritate. Nu doar astăzi, ci în fiecare zi!

Noi asta am încercat: să protejăm pădurea şi să ajutăm la regenerarea ei.

Am iniţiat Legea privind interzicerea exportului de buşteni. Am votat DNA-ul pădurilor. Am conceput şi realizat un sistem integrat de urmărire a materialelor lemnoase – SUMAL, cum îl cunoaşteţi toţi.

Dar nu este încă suficient. Oprirea tăierilor ilegale este la fel de importantă ca plantarea de noi arbori! Voi propune o amplă reformă a sectorului forestier, pentru a pune capăt definitiv defrişărilor! Protejarea pădurii este o prioritate naţională, nu un subiect politic!!!”, a afirmat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.