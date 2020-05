Preşedintele FRB, Horia Păun: „Titlurile se câştigă pe teren”

Share This





















Pandemia de COVID-19 a paralizat sportul planetar şi, fireşte, activitatea baschetbalistică din România nu a făcut excepţie. în condiţiile în care, după mai bine de două luni de pauză, încă nu se conturează o dată clară la care autorităţile vor permite reînceperea antrenamentelor şi competiţiilor de baschet, Federaţia Română de Baschet a fost nevoită să ia una dintre cele mai dificile decizii din istoria existenţei sale. Preşedintele Horia Păun a făcut câteva precizări pentru www.frbaschet.ro, care să aducă unele lămuriri pentru familia baschetului românesc după şedinţa Consiliului Director din 19 mai.

Până la urmă, inevitabilul s-a produs: nu avem campioni naţionali în competiţiile de seniori…

Până la urmă, inevitabilul s-a produs: nu avem campioni naţionali în

competiţiile de seniori…

A fost o decizie grea. Apăsătoare chiar. Mai ales că, la masculin, două echipe se aflau la egalitate de puncte şi mai aveau de disputat un meci direct înainte de play-off. Au fost discuţii lungi, dezbateri, dar este de apreciat că am ajuns la un consens. Le mulţumesc tuturor cluburilor pentru înţelegerea de care au dat dovadă, chiar dacă decizia era greu să ofere satisfacţie 100% absolut tuturor celor implicaţi. Trebuie însă să ţinem cont şi de moralitate, de fair-play, aspecte care definesc sportul până la urmă: judecând după aceste repere menţionate, trebuie să înţelegem toţi că titlurile se câştigă doar pe teren. Toată familia baschetului

BCL, iar Sepsi-SIC – în EuroCup Women. Ţinând cont de situaţia din LNBM, tot pentru a încerca să fim cât mai fair-play faţă de cluburile aflate la egalitate de puncte şi despărţite conjuctural în clasament, dacă şi CSM CSU Oradea îşi exprimă dorinţa de a participa în Basketball Champions League, voi propune forului european ambele formaţii. Decizia finală este însă la

FIBA.

Consiliul Director a validat

propunerea ca, în acest sezon, întrecerile de juniori să se finalizeze pe teren…

La juniori e o situaţie diferită faţă de seniori, în ce priveşte jucătorii mai ales: nu sunt contracte, nu sunt jucători de peste hotare. Dacă la seniori era imposibil să găsim o formulă de a continua, ar fi fost un impas major pentru multe cluburi în aşi prelungi contractele pentru unii sportivi, în a-i aduce din nou în România pe străinii care au plecat spre ţările de origine, la juniori e mai simplu. Tinerii baschetbalişti români sunt aici, în ţară, în casele lor, şi abia aşteaptă să aibă voie să reia antrenamentele. Pentru munca depusă de ei şi de antrenorii lor, finalizarea pe teren a competiţiilor naţionale şi câştigarea unei medalii sau a titlului este ceva ce trebuie să se întâmple. Vrem ca în acest sezon să avem campioni naţionali măcar la juniori.

Decizia prevede ca în luna august să se dispute turneele finale de juniori. Nu s-a precizat însă nicio dată concretă…

în primul rând, Consiliul Director a aprobat modificarea regulamentelor specifice ale fiecărui campionat naţional de juniori, astfel încât turneele finale sa fie de 8 echipe la toate nivelurile. Am dorit astfel sa dam sansa de participare si cluburilor care erau, la momentul întreruperii campionatelor, în strânsa luptă de clasare pentru un loc care să le asigure calificarea la turneul final.

Era clar că nu avem timp să mai disputăm restul etapelor, de aceea am decis să încheiem competiţiile totuşi pe teren, dar sub forma unor turnee finale. Am spus de luna august pentru că, până

atunci, sperăm că autorităţile ne vor permite să ne desfăşurăm activităţile de pregătire. Fireşte că avem schiţate şi nişte date, însă le vom comunica abia după ce autorităţile vor decide clar nişte date de relaxare a restricţiilor.

Avem şi un scenariu sumbru în care, indiferent de dorinţa noastră şi a echipelor, nu vom avea voie să jucăm baschet nici în august. Nu exclud asta. Dar, dacă totul va evolua înspre bine, dacă din luna iulie echipele vor avea voie să revină la antrenamente, vom comunica şi datele exacte ale turneelor finale. Turnee pe care nu excludem să fim nevoiţi să le organizăm şi outdoor. Am văzut sau auzit persoane care au strâmbat din nas la ideea de a juca afară, însă eu nu uit că, pe vremea când eram junior, astfel de competiţii se jucau şi pe bitum şi nu era o problemă. Până la urmă ideea e să jucăm din nou baschet, chiar cu riscul de a ne juli un genunchi la un moment dat.

Aceeaşi situaţie este şi în cazul CN U12 şi al activităţilor de babybaschet şi minibaschet. Ni le dorim la final de august şi în primele două săptămâni din septembrie. Vom vedea dacă avem voie să le organizăm, apoi vom comunica date clare, precum şi locul de desfăşurare.

în decizia Consiliului Director apare şi o premieră: organizarea unei competiţii estivale dedicate seniorilor

Da, noi am denumit-o generic „liga naţională de vară”. Sincer, nu ştiu dacă aceasta va fi denumirea finală. Cert este că nu ne dorim să fie o „miuţă” între echipe. Ne dorim o competiţie serioasă, care să se adreseze în primul rând jucâtorilor români. Ne dorim o întrecere care să readucă baschetul la nivel de seniori în atenţia publicului şi a autorităţilor, încă din luna august. Va fi o competiţie oficială, deschisă tuturor echipelor care evoluează în LNBM sau LNBF şi care vor dori să se înscrie. Este şi o oportunitate pentru cluburile din Liga Naţională să vadă la lucru, la un nivel ridicat, juniorii din propria pepinieră. în funcţie de succesul acestei competiţii, vom decide dacă o vom permanentiza sau nu. Sursa: frbaschet.ro