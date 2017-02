Preşedintele executiv al TSD Dâmboviţa invită toţi tinerii să vină sâmbătă la mitingul PRO Guvernul Grindeanu

Share This





















Sâmbătă, 25 februarie, la Târgovişte are loc un miting cu participarea a 10.000 de persoane, pentru a exprima susţinerea faţă de premierul Grindeanu şi liderul PSD, Liviu Dragnea. Mitingul are toate autorizaţiile şi este organizat de PSD Dâmboviţa. Primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru – preşedinte executiv al TSD Dâmboviţa i-a invitat pe toţi tinerii să participle la acest miting pentru a putea arăta sprijinul pentru Guvernul Grindeanu: „Sunt aici în calitate de primar, în calitate de tânăr şi vă spun că sâmbătă voi fi prezent cu o delegaţie numeroasă din partea comunei Răzvad, pentru că ne dorim să susţinem acest Guvern, avem foarte multe motive… Sunt suficiente măsuri pe care Guvernul Grindeanu le-a adoptat în folosul românilor şi care ne motivează să ieşim sâmbătă, indiferent de vreme. Invit, în calitate de preşedinte executiv al TSD Dâmboviţa, toţi tinerii să vină alături de noi sâmbătă ca să putem arăta sprijinul nostru pentru acest Guvern, Guvern care ne oferă garanţia că ne va sprijini atât pe noi ca şi români dar şi ca primării.”, a declarat primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru.

Mitingul organizat de PSD Dâmboviţa va avea loc sâmbătă, cel mai probabil între orele 10.00-11.00. Se va desfăşura cu toate aprobările legale. Senatorul Adrian Ţuţuianu- preşedintele PSD Dâmboviţa a spus că este un miting PRO Grindeanu, PRO Guvernul Grindeanu, PRO Liviu Dragnea şi PRO pentru Programul de Guvernare al PSD.

„Am obţinut toate autorizaţiile legale, estimăm 10.000 de participanţi. Există dorinţa membrilor şi simpatizanţilor de a participa la acest miting. O oră va fi mintingul în faţă după care vom face un marş. Autorizaţii avem pentru tot. Mitingul nostru este PRO, adică PRO Grindeanu, PRO Guvernul Grindeanu, PRO Liviu Dragnea şi PRO pentru Programul de Guvernare al PSD. Am reuşit să strângem 43.000 de semnături numai în Dâmboviţa”, a punctat senatorul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

Mitingul se va încheia cu un marş pe străzile municipiului Târgovişte.