Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, la 1 an de mandat

La împlinirea unui an de mandat, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan a prezentat cele mai importante investiții și inițiative derulate. S-a vorbit despre Infrastructură, Sănătate, Mediu (Apă/Utilități) și Digitalizare.

Președintele CJ, Corneliu Ștefan alături de echipa sa, vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie și administrator public Cristian Avanu a ținut să puncteze faptul că primul an de mandat a fost o perioadă plină, în care, alături de consilierii județeni și colegii din Consiliul Județean Dâmbovița, a consolidat procesul de dezvoltare la nivelul întregului județ: „Dâmbovițenii trebuie să știe ce am făcut în acest prim an de mandat și am considerat un gest de normalitate prezentarea unui raport de activitate în fața acestora. Pe 29 octombrie 2020, am depus jurământul de învestire în funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Spuneam atunci că a venit timpul unei altfel de administrații, mai eficiente, mai transparente, aproape de oameni și de nevoile lor.

Proiectele promise dâmbovițenilor au început să prindă contur, iar în ultimul an, Consiliul Județean Dâmbovița a devenit motorul care a pus în mișcare proiecte blocate, dar a și creat premisele implementării altora.

Fie că vorbim de inele de centură și drumuri ocolitoare pentru municipiul Târgoviște și orașele Fieni, Pucioasa, Răcari, Titu și Găești, sau de cel mai mare proiect cu fonduri europene din județul nostru – Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița – în valoare de peste 450.000.000 euro, am reușit, în foarte mare măsură, să respect tot ceea ce am promis dâmbovițenilor. Am investit în educație, sănătate, cultură și turism, dar și în Infrastructura mare și protejarea mediului pentru ca județul Dâmbovița să devină ceea ce merită: un pol regional de dezvoltare, iar eu voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca acest lucru să devină realitate. Mandatul meu va fi, în continuare, în slujba dâmbovițenilor.”, a afirmat președintele CJ, Corneliu Ștefan.

La capitolul INFRASTRUCTURĂ, veți regăsi evidențiate lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene, între care o mențiune specială se face pentru lucrările pe toate cele patru loturi din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 72OB, DJ 711 și DJ 101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței -Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani -Bucșani – Băleni – Dobra – Finta -Bilciurești – Cojasca – Cornești -Butimanu – Niculești – limită județ Ilfov”.

Întreaga investiție are o valoare totală de 212.845.189,34 lei, presupune modernizarea traseului interjudețean, în lungime totală de 62,161 km, care este alcătuit din 4 tronsoane de drumuri județene ce traversează cele 15 localități dâmbovițene. În acest moment, se mai lucrează pe 12 km de drumuri județene, 27 km de drumuri comunale și 65 km de drumuri locale.

Alte proiecte importante sunt cele ce vizează inelele de centură și drumurile ocolitoare pe care urmează să le realizeze CJ în exercițiul financiar european 2021-2027.

Nordul județului a fost afectat, în luna iulie, de o furtună violentă, care a creat pagube însemnate. Peste 200 metri din DJ 714, la intrarea în Cheile Tătarului, au fost distruși de ploile puternice și aluviunile aduse de apa lalomiței. În cel mai scurt timp, CJ Dâmbovița a demarat lucrările premergătoare reconstruirii DJ 714, mai ales că tronsonul afectat asigură accesul spre platoul Peștera-Padina. S-a reușit redarea circulației pe acest tronson de drum extrem de important pentru turismul montan dâmbovițean.

SĂNĂTATEA, unul din pilonii importanți, a beneficiat de susținere și investiții substanțiale din partea CJ Dâmbovița. Se vorbește despre investiții care conduc la modernizarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște și la creșterea rezilienței sistemului medical dâmbovițean.

Așa cum promitea încă de anul trecut, președintele CJ, Corneliu Ștefan, susținerea localităților dâmbovițene a devenit prioritară pentru Consiliul Județean Dâmbovița.

Anul acesta, doar prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, s-a aprobat un număr de 41 de solicitări din partea primăriilor, solicitări de peste 58.000.000 lei, bani care vor merge pentru finanțarea a 56 de proiecte de dezvoltare a comunităților locale.

Situația pe obiective finanțate de Consiliul Județean Dâmbovița este următoarea:

Construirea, modernizarea și reabilitarea de drumuri publice – 31 obiective;

Realizarea, reabilitarea, modernizarea

și dotarea unităților sanitare – 5 obiective;