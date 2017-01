Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, este noul preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Share This





















Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (CpDR) s-a reunit la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în şedinţă ordinară. La întâlnire au participat preşedinţii consiliilor judeţene şi reprezentanţi ai judeţelor din această regiune – Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman, precum şi reprezentanţi ai conducerii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Din cele 7 proiecte de hotărâre supuse aprobării pe ordinea de zi, 3 au vizat constituirea CpDR SUD Muntenia, alegerea preşedintelui consiliului şi desemnarea reprezentanţilor Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2014 -2020. Astfel, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Au mai fost supuse dezbaterii proiectele privind aprobarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2017, actualizarea listei de proiecte prioritare pentru care vor fi întocmite cereri de finanţare în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 6, modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2017.

Noul preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Alexandru Oprea, a atras atenţia, pe această cale, asupra faptului că interesele regiunii trebuie mai bine reprezentate la nivelul proiectelor de investiţii propuse pe diferite axe de finanţare, făcând apel, printre reprezentanţii celorlalte regiuni partenere, la nevoia de colaborare şi unitate: „Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru a pune în practică ceea ce cu toţii vom hotărî în şedinţele pe care le vom avea în viitor. Am rugămintea ca, de acum înainte, să ne vedem înainte de organizarea fiecărei şedinţe a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le avem de învăţat unii de la ceilalţi, lucru care trebuie expandat şi la nivelul reprezentanţilor comunităţilor locale. Dacă vom discuta despre problemele pe care le întâmpinăm în administraţie, care nu sunt puţine şi nici uşoare, cred că ne-ar fi mai bine fiecăruia dintre noi. A doua coordonată pe care vreau să o impun ca şi conduită este faptul că trebuie să înţelegem că de unii singuri nu vom reuşi să realizăm multe lucruri. Consider că Regiunea Sud Muntenia trebuie să fie mai bine reprezentată în structurile de decizie din statul român şi trebuie să învăţăm să ne reprezentăm mai bine interesele. Cred că avem nevoie de dezvoltare la nivelul fiecărei localităţi pe care o reprezentăm. Acestea sunt doar câteva dintre coordonatele pe care îmi voi axa activitatea şi am rugămintea ca, alături de mine, să depunem eforturi pentru a întreprinde aceste lucruri”.