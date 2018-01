Preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea a vorbit despre neînţelegerile pe care le are cu preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD

Share This





















După cum ştim pe 26 ianuarie 2018 va avea loc Comitetul Executiv Judeţean al PSD Dâmboviţa. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi va fi analiza activităţii preşedintelui CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea. Alexandru Oprea nu a ezitat să vorbească despre neînţelegerile pe care le are cu preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD. Acesta susţine că nu simte vinovat de nimic, nu înţelege de ce a fost sancţionat de partid pentru că niciodată nu a adus vreun prejudiciu de imagine formaţiunii politice, singurele probleme identificate ar fi lipsa de comunicare şi unii colegi care pun beţe în roate, lucruri care au dus se pare la stricarea relaţiei pe care o avea cu preşedintele Adrian Ţuţuianu. Alexandru Oprea a spus că va merge la şedinţa Comitetului Executiv Judeţean şi le va cere colegilor de partid să respecte prevederile Statutului, iar dacă aceştia vor decide că trebuie să plece din fruntea CJ va face acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu va sesiza Comisia de Etică şi Integritate a partidului pentru „nedreptăţile” care i s-au făcut.

„Am auzit şi eu că nu ştiu cine umblă să-mi ia gâtul, să-mi ia capul… Afirm şi repet încă o dată că sunt membru al Partidului Social Democrat Dâmboviţa, am venit la Consiliul Judeţean Dâmboviţa fiind supus votului unei Conferinţe a Organizaţiei Judeţene Dâmboviţa, voi pune în aplicare în întreaga mea activitate programul Partidului Social Democrat care se numeşte „Dâmboviţa 2025”, sunt mândru de ceea ce am realizat în acest an la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În ceea ce mă priveşte nu am făcut nicio declaraţie publică de natură a aduce prejudicii de imagine Partidului Social Democrat Dâmboviţa… Sigur că pot avea puncte de vedere, opinii, mă bucur că se încurajează, cel puţin la nivelul partidului, diversitatea de opinii şi de păreri… Sunt omul care întotdeauna voi spune lucrurilor pe nume, care nu voi ezita niciodată să-mi asum lucrurile bune pe care le fac, care să nu recunosc că fac şi greşeli şi erori pentru că nu sunt infailibil, dar pe de altă parte trebuie să fiţi pe deplini încredinţaţi că nu o să fiu niciodată „yesmenul de serviciu”, am curajul, am demnitatea, am verticalitate şi voi spune întotdeauna lucrurilor pe nume.

Voi milita întotdeauna, pentru că este o obligaţie, pentru respectarea Statutului partidului şi este bine să ştie şi nişte colegi de-ai noştri că pot fi membrii ai PSD cei care recunosc prevederile Statutului. Fac acest lucru şi o s-o fac cu tărie… Pe de altă parte am auzit aceste discuţii dar nu ştiu câtă capacitate administrativă se vrea de la unii sau de la ceilalţi, mă voi supune deciziilor care se vor lua în forurile statutare, nu mă cramponez de funcţii, dacă cineva va hotărî să plece Alexandru Oprea de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa asta este, nu mă dă nici afară din casă şi nu am făcut din asta un ţel al meu în viaţă…Nu mi se pare corect preocuparea unor colegi de-ai mei de a face fel de fel de combinaţii şi de a împărţi Partidul Social Democrat Dâmboviţa în tabere… Solicit celor care într-un fel sau altul s-au trezit pe nişte funcţii să-şi aducă aminte de prevederile Statutului şi să înţeleagă că forurile de conducere statutare pot fi completate prin respectarea prevederilor Statutului.

Nu sunt un tip comod pentru nimeni şi probabil acest lucru pe unii îi deranjează. Am încercat şi încerc să am o relaţie bună cu toţi primarii PSD, cu toţi primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa.

Am discutat cu ei, poate nu reuşesc eu să percept corect, dar în genere cred că am ajut o percepţie corectă a realităţii din teren, nu ştiu dacă prea mulţi dintre ei au lucruri concrete, fapte concrete de reproşat la adresa mea ca preşedinte, la adresa noastră ca şi instituţie, la adresa noastră ca şi echipă a

PSD.

Rămân un om de echipă, sunt în echipă, că deranjez pe unii sau pe alţii, asta este, aşa e în viaţă…

În acelaşi timp respect activitatea desfăşurată de predecesorii mei în fruntea CJD, nu m-aţi auzit niciodată să am accente critice, apreciez tot ce s-a întâmplat bun la CJ şi s-au întâmplat foarte multe lucruri bune, dar şi în administraţie, ca şi în alte domenii, oamenii vin şi pleacă, importante sunt proiectele, importante sunt lucrurile care rămân de pe urma activităţii noastre…

Mă duc în faţa Comitetului Executiv Judeţean cu fruntea sus, nu am proiecte, motive de care să-mi fie ruşine, mă uit deschis în ochii tuturor şi nu voi înceta să-mi fac datoria atâta timp cât voi avea încrederea şi sprijinul colegilor mei. Nu se vrea continuarea activităţii de către mine la CJ nu este niciun fel de problemă, dar, repet, consider că nu am făcut nimic împotriva partidului, ba din contră, anumite persoane de acolo au făcut nişte lucruri la adresa mea care sunt pe lângă

Statutul PSD.

Am adresat o scrisoare membrilor Biroului Permanent Judeţean şi sper să aibă decenţa şi să se aplece cu toată tăria şi să constate ceea ce a fost bine sau nu a fost bine în activitatea mea. Nu mă cramponez de funcţia de preşedinte CJD, dar întotdeauna voi milita ca dacă schimbi pe cineva să schimbi pentru că a făcut ceva sau să aduci o variantă la fel de bună… Fără să se supere nimeni, înţeleg că stă un consilier care este în joc de glezne pentru funcţia de preşedinte al CJD, oricând putem face o comparaţie şi fără falsă modestie cred că îi mai trebuie vreo sută de ani ca să ştie administraţie câtă ştie Alexandru Oprea. Este un domn de pe Valea Dâmboviţei… Nu am nimic cu omul Adrian Ţuţuianu, îi respect capacitatea intelectuală, îi respect capacitatea de muncă, probabil anumite lucruri sau anumiţi îmbârligători de profesie se preocupă că a zis Oprea nu ştiu ce, că a făcut Oprea nu ştiu ce… Eu nu am o problemă să recunosc ce am făcut, mă deranjează că uneori se spune că am făcut nişte lucruri pe care nici măcar nu le-am gândit şi nu este în regulă acest lucru… Pe de altă parte sunt şi la nivelul PSD Dâmboviţa nişte zone de influenţă, probabil unii încearcă să creadă că sunt mai deştepţi şi mai inteligenţi decât ceilalţi…

Sigur că stilurile de management pot fi diferite, poate că în ceea ce mă priveşte nu sunt adeptul acelui stil atât de autoritar, în ceea ce mă priveşte sunt pentru un management participativ… Am încercat şi eu să înţeleg ce se întâmplă, dar nu am o explicaţie decât aceea legată de nişte deficienţe de comunicare şi de faptul că anumiţi colegi de-ai noştri într-un fel sau altul se simt că vezi Doamne nu au primit nimic în această ecuaţie de putere şi că ar trebui să li se satisfacă anumite orgolii sau anumite interese. Discut cu preşedintele Ţuţuianu, îi prezint problemele judeţului, dar cu scuzele de rigoare nu o să fiu niciodată acela care să pupe în fund pe cineva. Nu am o problemă de a comunica cu Adrian Ţuţuianu, îi apreciez activitatea, în schimb are un mare defect, pune prea uşor urechea la ce-i spune unul sau altul. De la colegii mei am aşteparea să respecte Statutul…

Eu mi-am dat demisia în martie 2017 din funcţia de secretar executiv al PSD Dâmboviţa pentru că aşa se numea funcţia, şi din funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Răzvad, pentru că au fost nişte dispute pe fondul unor proaste comunicări… Eu mi-am dat demisia din funcţiile politice, nu m-aţi auzit să vorbesc de demisia de la CJ… Nici la această oră nu ştiu de ce am fost sancţionat. În PSD Dâmboviţa, alţii au avut poziţii vehemente la adresa presedintelui Liviu Dragnea şi nu îmi aduc aminte să se fi luat vreo măsură împotriva lor… Au luat acea decizie făcând o greşeală fundamentală, judecându-mă ca pe un simplu membru de partid… În cazul sancţiunii propuse, suspendarea din partid revine Comitetului Executiv Naţional cu două treimi de voturi. Am aşteptat, nu am ieşit, aştept să mi se comunice statutar acea decizie pentru a urma căile de atac statuturare… Aştept să mi se comunice ce a făcut Alexandru Oprea… Dacă vor decide împotriva prevederilor Statutului voi sesiza Comisia de Etică şi Integritate pentru că nimic nu mă doare mai mult decât nedreptate şi încălcarea legii.

Schimbarea era gândită de unii în partid dar am încredere că în Comitetul Executiv Judeţean sunt oameni care gândesc şi sunt raţionali… Aştept să mi se comunice ce a făcut Alexandru Oprea împotriva PSD… Greu de ucis…”, a declarat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.