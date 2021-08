Președintele CJ, Corneliu Ștefan: Rectificarea bugetară anunțată de premierul Florin Cîțu trebuie să țină cont de necesitățile județului Dâmbovița

După cum știm, s-a anunțat că guvernul va adopta ordonanța pentru rectificarea bugetului de stat în perioada 16-20 august 2021. Rectificarea este așteptată mai cu seamă de primăriile care au proiecte din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), un program al cărui buget s-a epuizat încă de la începutul lunii mai. După cum știm, județul Dâmbovița este uitat de Guvernul Cîțu, astfel președintele CJ, Corneliu Ștefan a tras un semnal public astfel încât să se țină cont și de necesitățile județului Dâmbovița și de nevoile celorlalte județe din țară.

„Rectificarea bugetară anunțată de premierul Florin Cîțu trebuie să țină cont de necesitățile județului Dâmbovița și de nevoile celorlalte județe din țară.

În acest sens, am solicitat alocarea sumelor necesare pentru continuarea proiectelor pe care le avem începute în județul nostru.

Vorbim de drumuri, sănătate, educație, infrastructură de apă, apă uzată, gaze și rețele electrice.

Avem zeci de primării

dâmbovițene obligate să oprească lucrări importante pentru comunitățile lor, iar în numele lor voi face toate demersurile până când problemele vor fi rezolvate.

Cer domnului Cîțu să trateze cu maximă responsabilitate sumele care vor fi alocate județului Dâmbovița.

Eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, nu am ținut cont de culoarea politică a vreunui primar atunci când s-au făcut alocările bugetare.

Este mai mult decât important ca premierul să țină cont de cererea mea și a colegilor mei din Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, în condițiile în care deja multe administrații publice locale au probleme grave cu finanțarea unor lucrări începute și oprite din lipsa fondurilor.

Consider că politicul nu-și are rostul când, spre exemplu, vorbim de susținerea persoanelor care au nevoie de asistență socială sau de asigurarea banilor necesari pentru protecția copilului.

Veniturile Consiliului Județean Dâmbovița sunt extrem de mici față de nevoile județului, iar faptul că banii din exercițiul financiar european 2021-2027 vor putea intra în țară de la sfârșitul lui 2022 afectează grav dezvoltarea oricărei administrații locale.

Nu pot să nu reamintesc și faptul că excluderea consiliilor județene din Planul Național de Redresare și Reziliență este o greșeală, chiar dacă România încă nu are acest plan aprobat de forurile europene.

Este timpul, stimați conducători, să lăsați de o parte luptele interne!

România nu trebuie să aștepte ca dumneavoastră să vă duceți la capăt micile vendete”, a transmis Corneliu Ștefan, președinte Consiliul Județean Dâmbovița.