Preşedinte PNL Târgovişte:”Dialogul surzilor defineşte şedinţele de Consiliu Local!”

Preşedintele PNL Târgovişte a abordat în ultima conferinţă de presă o temă mai puţin obişnuită, anume experienţa primelor şedinţe la care a participat în calitate de membru al Consiliului Local Municipal. A invocat aici Aurelian Cotinescu absenţa totală a dialogului dintre majoritatea consilierilor PSD şi consilierii din opoziţie, rezultatul nefiind altul decât momente tensionate, punctate de replici tăioase, de multe ori în termeni neacademici, ca să nu spunem chiar vulgari:

„Cultura dialogului este efectiv astupată de lipsa de interes a unora sau suficienţa altora. Acest dialog al surzilor defineşte şi şedinţele de Consiliu Local al Municipiului Târgovişte. Pentru că trebuie să spunem clar, este un dialog al surzilor, din care nu iese nimic bun. Nu am crezut vreodată că, într-o şedinţă de Consiliu Local, modul de adresare poate să înceapă cu „bă” sau cu „mă”! Pentru mine a fost şocant, vă spun sincer. Nu am crezut vreodată că într-o şedinţă de Consiliu Local demagogia, lipsa de profesionalism, pot fi duse la rang de artă. Unii chiar se laudă cu modul acesta de abordare. Nu am crezut vreodată că ideile pot fi cenzurate sau blocate printr-o demagogie continuă.

Pe de altă parte, trebuie spus că PSD se ascunde, în Consiliul Local, şi în general în Primărie, în spatele unei majorităţi absolute. Istoria recentă a PSD ne arată totuşi că au fost oameni mari ai acestui partid- Adrian Năstase, Liviu Dragnea, care erau atoateştiu-tori şi atotstăpânitori şi putem spune că ţara nu a dus-o deloc bine, ulterior nici ei nu au dus-o bine. Cunoscând lecţiile istoriei, cred în continuare cu tărie că în Consiliul Local trebuie să fie un loc al dialogului, un loc al excelenţei în administraţie. Un loc al caracterelor, astfel încât ideile să se poată transforma cu adevărat în fapte. Pentru că cetăţenii asta aşteaptă de la noi ca şi consilieri locali, ca şi administratori ai primăriei. Aşteaptă faptele, lucrurile care să le schimbe viaţa în bine”, a susţinuţ Aurelian Cotinescu, preşedintele PNL Târgovişte.