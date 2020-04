Preşedinte PNL Târgovişte: „Vă daţi seama cum arăta România condusă în aceste momente de criză de Viorica Dăncilă?”

Share This





















„S-a tot vorbit de ceea ce face guvernul şi ceea ce face Uniunea Europeană pentru România. În primul rând trebuie să înţelegem că guvernul are bani. O parte i-a împrumutat în primele luni ale anului, chiar la dobânzi negative, iar la acest moment are capacitatea de a plăti pensiile, salariile şi ceea ce trebuie plătit în sistemul sanitar- a declarat preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, în prima conferinţă de presă online.(…) Este pentru prima dată când Guvernul României se bate cu o asemenea criză.Este pentru prima dată când măsurile trebuie luate prompt.”

Cotinescu a abordat şi teme politice, acuzând principalul adversar al PNL că încearcă să obţină avantaje pe seama nenorocirii care a lovit România, ca de altfel întreaga lume:” Referitor la situaţia politică, am avut foarte multe dezamăgiri şi mă uit la PSD, unde s-a dat ordin pe unitate să se scoată capital electoral din criză. Lăsând la o parte moralitatea acestor dispute şi acestor atacuri, vă daţi seama cum arăta România condusă în aceste momente de criză de Viorica Dăncilă, de „Ciordache”, de Nicolicea, de Orlando la Finanţe? Este doar un exerciţiu de imaginaţie dar, credeţi-mă, era un vis urât. Cred că ar fi fost momentul decăderii economice şi sociale a acestei ţări. Ştiţi foarte bine, au avut grijă să cheltuie şi banii din fondul acela de rezervă al guvernului. Au pârjolit tot, au ras absolut tot ce se mai găsea prin conturi.

Şi în momentul de faţă vin să vorbească despre cum trebuie condusă România? Păi cei despre care v-am vorbit mai devreme şi alţi tovarăşi de-ai lor, să nu uităm că au îngenunchiat România în ultimii 30 de ani, ei conducând 75% din această perioadă.

Să nu uităm că ei sunt cei care au îngenunchiat sistemul de Sănătate. Care au promis spitale peste spitale, care au subfinanţat sistemele. Şi în momentul de faţă vin să spună cum ar trebui condusă România şi cum ar trebui salvaţi românii.”

Şeful liberalilor târgovişteni a avut câteva reproşuri punctuale şi la adresa conducerii primăriei, transmiţând mesajul că autorităţile locale nu trebuie să se uite la bani atunci când este vorba despre sănătatea târgoviştenilor:” Pe plan local, repet, urăsc această abordare politică în zilele acestea, dar trebuie să vă spun câteva lucruri punctuale. Nu am înţeles de ce nu s-a luat o hotărâre prin care parcurile şi locurile de joacă să se închidă în urmă cu trei săptămâni. Târgoviştenii ar fi înţeles acest aspect. Nu am înţeles de ce la transportul public, acesta de secol XIX, nu reuşim să obligăm oamenii să poarte măşti, pentru că am văzut în continuare aglomeraţie în acele autobuze. Cu oameni care nu poartă măşti. Dacă oamenii nu găsesc măşti la farmacie, atunci primăria să reuşească să le asigure măştile, să poată călători. Primăria este la momentul în care poate să arate că ajută mediul de afaceri. Să plătească datoriile pe care le are de luni de zile către firmele târgoviştene, care au angajaţi şi au acum o problemă cu salariile.

Am văzut că se vaită primăria că acest program de dezinfectare costă un milion de lei. Nu trebuie să se vaite. Sunt atâtea proiecte ratate ale primăriei, în care au îngropat o grămadă de bani. Este momentul să nu se uite la bani atunci când cheltu-ie pentru sănătatea publică. De aceea plătim taxe în Târgovişte, ca să beneficiem în asemenea momente de sprijin real.”