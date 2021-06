Preşedinte PNL Târgovişte: „Nu vom vota niciodată pentru înstrăinarea patrimoniului primăriei!”

Preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, a explicat într-o conferinţă de presă că liberalii din Consiliul Local Municipal nu se opun, dimpotrivă, au susţinut şi vor vota toate proiectele de dezvoltare ale oraşului, acuzaţiile pe această temă aduse de executivul primăriei fiind fără un fundament real. A venit şi cu exemple şi a declarat că membrii grupului liberal vor fi inflexibili în ce priveşte asigurarea transparenţei actului administrativ şi se vor opune oricărei încercări de înstrăinare a patrimoniului public:

„Executivul primăriei încearcă să ducă vina pentru toate problemele Primăriei Târgovişte către liberali. Noi suntem răul absolut, din cauza noastră nu se fac lucrurile. Ni se impută faptul că nu votăm anumite hotărâri, în funcţie de cum îşi doreşte executivul primăriei. Vreau să clarificăm câteva aspecte: am votat, de-a lungul timpului, toate proiectele care ţin de dezvoltarea reală a oraşului. Am votat pentru centura oraşului, am votat pentru stadion, am votat pentru transportul public. Fără votul nostru situaţia cu AITT nu se putea rezolva şi atunci nu am fi beneficiat de transportul public modern. Dar vreau să vă spun un lucru: nu vom vota niciodată înstrăinarea patrimoniului primăriei!

Am spus-o în nenumărate rânduri, o mai spun încă o dată! Patrimoniul primăriei aparţine cetăţenilor acestui oraş, nu executivului primăriei. Pe de altă parte, orice proiect, din orice direcţie politică, orice proiect pe care ni-l prezintă cineva care are argumente serioase şi care este transparent, aşa cum am cerut de fiecare dată, cu siguranţă o să aibă sprijinul liberalilor târgovişteni în Consiliul Local”, a declarat Aurelian Cotinescu, preşedinte PNL Târgovişte şi liderul grupului liberal din Consiliul Municipal.