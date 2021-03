Preşedinte PNL Dâmboviţa:”Bugetul acestui an deschide calea investiţiilor pentru a genera bunăstare”

Liderul PNL Dâmboviţa, senatorul Virgil Guran, le transmite dâmboviţenilor că, în ciuda criticilor adversarilor politici, bugetul de stat a fost alcătuit cu responsabilitate, fiind unul favorabil investiţiilor. Au fost căutate soluţii de finanţare pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, în condiţiile unei crize economice severe.

„Publicarea în Monitorul Oficial al României a Legii bugetului de stat pentru anul 2021 închide o etapă a dezbaterilor şi a construirii modului de repartizare a finanţelor ţării. Prin bugetul de stat, astăzi, dăm curs unei noi viziuni asupra modului de depăşire a crizei economice şi implicit şi a celei sanitare.

Construit în condiţii neprielnice, dar cu maximă responsabilitate, bugetul acestui an deschide calea investiţiilor pentru a genera bunăstare.

În acest context, dincolo de afirmaţiile neadevărate ale colegilor de pe scena politică, am avut şi voi avea în permanenţă un dialog cu dâmboviţenii, cu autorităţile locale. Săptămâna trecută mam întâlnit cu peste 20 de primari din judeţul nostrum pentru a putea identifica cele mai eficiente mijloace de finanţare a investiţiilor necesare fiecărei comunităţi. Extinderea reţelelor de gaze, de apă, de canalizare, încât mai multe commune dâmboviţene sunt repere fixe pe agenda mea.

Împreună cu aceştia am căutat cele mai bune soluţii de finanţare pentru continuarea investiţiilor, pentru că doar printr-o bună administrare a fondurilor publice putem genera plus valoare şi bunăstare. Spun bună administrare pentru că într-o economie sănătoasă cantitatea banilor este aceeaşi, iar ceea ce contează este modul de repartizare a acestora. Guvernul actual nu tipăreşte bani pentru a da curs unor solicitări care nu vin dintr-o nevoie reală.

Toate întâlnirile mele cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, cu primari sau cu cetăţeni ai judeţului, vor pleca întotdeauna de la această premisă: buna credinţă şi acţiunile oneste de sprijin ale proiectelor fiecărei comunităţi sunt fundamente ale încrederii.

Vreau să-i asigur pe dâmboviţeni că sunt alături de ei şi că în partea a doua a fiecărei săptămâni, de joi până duminică, cel puţin o zi sau două, am fost şi voi fi present înjudeţ chiar dacă acest lucru pare să-i deranjeze pe adversarii mei politici, care încearcă să acrediteze contrariul”, a declarat preşedintele Virgil Guran.