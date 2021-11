Președedintele PSD Dâmbovita, Corneliu Ștefan: Miniștrii PSD au obligația să implementeze programul de guvernare social-democrat

Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan-președinte CJ, a făcut câteva precizările legate de intrarea PSD la guvernare. Liderul social-democrat dâmbovițean a spus că miniștrii PSD votați în Parlamentul României au obligația să implementeze programul de guvernare social-democrat și să se asigure că, de la 1 ianuarie, vor crește pensiile, alocațiile, salariul minim, dar și că în farmacii vor exista medicamentele necesare tratării din timp a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

„Prin intrarea la guvernare, PSD și-a asumat măsuri care să stabilizeze situația economică, socială și sanitară din România.

Continuarea războiului politic ar fi însemnat doar accentuarea scăderii nivelului de trai al românilor. PSD dovedește, prin măsurile propuse, că este singurul partid care poate asigura un climat de normalitate, fie că vorbim de mediul privat, fie că vorbim de nevoile zilnice ale românilor.

Am ales, după cum s-a văzut în aceste ultime zile, să renunțăm la ocuparea funcției de premier pentru prima parte a guvernării, doar ca măsurile noastre să fie acceptate.

Nu am neglijat niciun domeniu! Suntem pregătiți cu inițiative care vizează Munca, Familia, Tineretul și Egalitatea de Șanse, Sănătatea, Economia, Agricultura, Finanțele, Transporturile, Apărarea Națională și Cultura.

Miniștrii PSD votați astăzi în Parlamentul României au obligația să implementeze programul de guvernare social-democrat și să se asigure că, de la 1 ianuarie, vor crește pensiile, alocațiile, salariul minim, dar și că în farmacii vor exista medicamentele necesare tratării din timp a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

Suntem cei care vom asigura stabilitatea acestei țări! Am făcut-o de fiecare dată, o vom face și acum!

Muncă

Majorarea salariului minim brut pe economie cu 11%, de la 2.300 lei în

prezent la 2.550 de la 1 ianuarie 2022.

Creșterea punctului de pensie cu 10%, de la 1.442 în prezent, la 1.586 lei de la 1 ianuarie 2022.

Creșterea pensiei minime cu 25%, de la 800 de lei în prezent la 1.000 de lei de la 1 ianuarie 2022.

Ajutor suplimentar pentru perioada de iarnă, în funcție de valoarea pensiei, pentru pensionarii a căror pensie este peste valoarea minimă dar sub 1.586 lei.

Familie, Tineret și Egalitate de Șanse

Creșterea alocațiilor cu 40% pentru copiii sub 2 ani, de la 427 lei în prezent la 600 lei de la 1 ianuarie 2022.

Creșterea alocațiilor cu 13,5% pentru copiii între 2 și <18 ani, de la 214 lei în prezent, la 243 lei de la 1 ianuarie 2022.

A 13-a alocație acordată pentru copiii cu dizabilități și a 13-a indemnizație pentru persoanele adulte cu dizabilități, în luna ianuarie 2022.

Scăderea Contribuției de asigurări sociale de sănătate din veniturile părinților, în funcție de numărul de copii, până la scutire pentru cei cu cel puțin 3 copii.Granturi de 30%, dar nu mai mult de 45.000 euro în urban sau 30.000 euro an rural, din valoarea locuinței noi achiziționate de familiile cu copii sub 15 ani.

Sănătate

Medicamente antivirale în farmacii, eliberate pe prescripție medicală, pentru tratarea timpurie a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

Diagnostic și tratament ambulatoriu cât mai rapid pentru pacienții COVID-19.

Testare extinsă și anchete epidemiolog-ice eficiente pentru restrângerea contaminării.

Economie

Lansarea programului „Cumpărăm românește” pentru încurajarea achiziției de produse românești și implicit sprijinirea firmelor românești.

Salvarea firmelor strategice românești, prin infuzie de capital.

Program de sprijinire a exporturilor pentru reducerea deficitului comercial.

Agricultură

Creșterea producției agricole autohtone pentru realizarea siguranței alimentare. Absorbția în întregime a fondurilor europene destinate agriculturii; plata la timp a tuturor categoriilor de subvenții.

Accelerarea procesului de intabulare și îmbunătățirea legislației privind arendarea și concesionarea terenurilor agricole.

Finanțe

Digitalizarea economiei și a plăților obligațiilor fiscale pentru toți contribuabilii.

Reintroducerea stopajului la sursă pentru reducerea birocrației.

Reducerea taxelor pe venituri, prin creșterea deducerilor, pentru persoanele cu venituri mici și cu mulți copii.

Transporturi

Finalizarea următoarelor autostrăzi: Transilvania; Sibiu-Pitești; Sebeș -Turda; Lugoj -Deva; centura Capitalei, precum și a drumurilor expres Craiova- Pitești și Brăila Galați și a podului peste Dunăre de la Brăila.

Finalizarea lucrărilor de modernizare a căii ferate și asigurarea surselor de finanțare pentru demararea de noi lucrări.

Modernizarea și extinderea rețelei de metrou prin prelungire magistralelor către localitățile din Județul Ilfov.

Apărare

Asigurarea securității naționale prin intensificarea dialogului politico-militar în cadrul NATO și prin consolidarea parteneriatului strategic cu SUA.Cooptarea industriei românești în implementarea planului multi-anual de înzestrare și retehnologizare a armatei.

Recompensarea personalului militar și civil și îmbunătățirea programului dedicat protejării drepturilor veteranilor și rudelor acestora.

Cultură

Ajutor financiar de stat, dedicat antre-prenoriatului din domeniul cultural și acordarea voucherului cultural.

Cofinanțarea cu 3% din impozitul pe venit a instituțiilor publice de spectacole și concerte din subordinea autorităților locale.

Schema de ajutor de stat de 250 milioane euro și stimularea investițiilor străine pentru cinematografie.” a afirmat președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.