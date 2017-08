Preşcolarii din satul Petreşti, comuna Corbii Mari, vor fi primiţi în grădiniţă nouă, pe 11 septembrie

Share This





















Vacanţa de vară e pe sfârşite aşa că se fac deja pregătiri pentru noul an şcolar. Dacă părinţii şi copiii au pornit deja în căutarea rechizitelor, la şcoli şi grădiniţe se lucrează la foc continuu pentru ca totul să fie în ordine în 11 septembrie.

Preşcolarii din satul Petreşti, comuna dâmboviţeană Corbii Mari vor începe noul an şcolar într-o grădinţă nouă şi modernă, investiţie realizată cu finanţare prin Banca Mondicală şi are o valoare de 600.000 de lei. Autorităţile din Corbii Mari au contribuit cu suma de 330.000 de lei, bani necesari pentru amenajarea curţii exterioare, a unui teren de sport şi alte utilităţi. Noua grădiniţă are două săli de casă ultramoderne. Şi Şcoala din satul Grozăveşti, comuna Corbii Mari este cuprinsă într-un amplu proiect de reabilitare şi modernizare . Valoarea investiţiei se ridică la suma de 1.276.000 lei. Potrivit edilului lonuţ Bănică , la această unitate şcolară încă nu s-a făcut achiziţia mobilierului.

În urma discuţiilor cu reprezentanţii lnspectoratului Şcolar Dâmboviţa, autorităţile din Corbii Mari au primit asigurări că mobilierul va ajunge cel târziu la începutul lunii octombrie, cursurile vor începe în noua şcoală însă se va folosi temporar mobilierul vechi până la sosirea celui nou. Primăria Corbii Mari a contribuit la această investiţie cu suma de 250.000 de lei , bani necesari pentru amenajarea curţii exterioare, achiziţionarea centralelor termice şi alte necesităţi.