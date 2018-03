Premierul Viorica Dăncilă şi miniştrii Eugen Teodorovici, Rovana Plumb şi Lucian Şova au făcut vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Noul premier Viorica Dăncilă şi-a început astăzi, 22 martie 2018, vizitele în judeţele României. Primul judeţ este Dâmboviţa. Premierul Viorica Dăncilă nu a venit sigură, ci însoţită de trei miniştrii: ministrul Finanţelor – Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene -Rovana Plumb şi nu în ultimul rând ministrul Transporturilor -Lucian Şova. Prima oprire a premierului Viorica Dăncilă a fost la noul sediu al fabricii ARTIC din zona industrială Ulmi, unde oficialii au fost întâmpinaţi de conducerea Arctic şi trei primari: primarul municipiului Târgovişte -Cristan Stan, primarul comunei Văcăreşti – Romică Stoica şi primarul comunei Ulmi – Bogdan Tiţa. Aici, oficialii de la centru au avut o întâlnire cu conducerile fabricilor ARCTIC,

KABLUTRONIC, MEFA, TELAS, AKIM-CURENT METAL. În primul rând s-a discutat despre problemele cu care se confruntă investitorii din Dâmboviţa. Una dintre problemele ridicate de aceşti investitori din Dâmboviţa a fost cea legată de problemele de infrastructură, pe care atât administraţia locală cât şi mediul de afaceri le doresc rezolvate, cea mai importantă dintre acestea fiind lărgirea la patru benzi a DN7 Bâldana-Titu şi DN71 Bâldana-Târgovişte, cât şi reabilitarea sectorului până la Sinaia.

Preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu a spus că este convins că vizita de astăzi va avea rezultate concrete în perioada următoare:

„Este important să aducem în faţa Guvernului problemele mari care ne preocupă şi cu care se confruntă judeţul Dâmboviţa, în special cele de infrastructură. Astăzi, aţi putut observa că una din temele pe care investitorii au ridicat-o este cea legată de infrastructura rutieră şi anume DN7 Bâldana-Titu-Găeşti şi DN71 Bâldana-Târgovişte-Pucioasa-Fieni- Sinaia. Îi mulţumesc doamnei premier, dar şi celorlaţi miniştri pentru interesul pe care îl acordă acestui judeţ. Sunt convins că vizita de astăzi va avea rezultate concrete în perioada următoare „, a declarat Adrian Ţuţuianu. Premierul Viorica Dăncilă: Cred că datoria noastră este nu numai să venim să le vedem, ci trebuie să dăm şi un răspuns pozitiv soluţionării acestor probleme

Premierul României, Viorica Dăncilă, prezentă în judeţul Dâmboviţa a spus că apreciază eforturile făcute de marii investitori din judeţ şi că aceştia merită încurajare prin măsuri concrete pe Guvernul trebuie urgent să le ia. Mai mult, premierul a spus că marea problemă a investitorilor din Dâmboviţa o reprezintă infrastructura rutieră. Primul ministrul al României a subliniat faptul că datoria Guvernului este nu numai să vină să vadă problemele ci să găsească şi soluţii:

„Am răspuns unei invitaţii de a vedea problemele cu care se confruntă investitorii din România, de a vedea ceea ce le oferă oportunitate dar şi şi ceea ce constituie o barieră în calea investiţiilor. Încă de la începutul mandatului meu, am spus că voi schimba abordarea, vreau să cunosc problemele din teren, nu vreau ca acestea să-mi fie aduse numai pe hărtie, pentru a lua cele mai bune decizii, pentru a încuraja investiţiile în România.

Apreciez foarte mult ceea ce s-a făcut aici, sprijinul pe care lau acordat autorităţile locale, faptul că s-a investit aici, este foarte important atât pentru judeţ cât şi pentru România. îmi doresc să avem cât mai mulţi investitori, dar pentru acest lucru cred că trebuie o conlucrare foarte bună atât între autorităţile locale, autorităţile centrale pentru a putea îndepărta barierele care stau în calea investiţiilor în România. Mă refer aici la bariere atât din punct de vedere legislativ dar mă refer şi la lucruri care ţin de infrastructură, utilităţi, pe care cred că noi trebuie să le asigurăm pentru a creşte nivelul investiţiilor din România.

Sunt plăcut impresionată de investitorii de aici de la Dâmboviţa, de dorinţa dumnealor de a investi, de dorinţa dumnealor de a ajunge pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte Arcticul.

Cred că aceste lucruri trebuie încurajate, iar încurajarea nu o putem face decât prin măsuri concrete. Am văzut ceea ce se solicită, multe lucruri care cred că trebuie să le facem şi sunt convinsă că împreună cu echipa de miniştri cu care m-am deplasat aici, vom reuşi să remediem o mare parte dintre problemele care stau în calea investiţiilor de aici… Am văzut că sunt probleme legate de mediu, de utilităţi, o mare problemă este legată de infrastructură.

Cred că datoria noastră este nu numai să venim să le vedem ci trebuie să dăm şi un răspuns pozitiv soluţionării acestor probleme. După cum aţi văzut, miniştrii din cabinet au venit bine pregătiţi şi au dat unele răspunsuri.”, a afirmat premierul Viorica Dăncilă.

Vizita premierului s-a încheiat cu o întâlnire de lucru cu primarii, parlamentarii, prefectul judeţului, conducerea Consiliului Judeţean, reprezentanţi Universităţii Valahia, reprezentanţi ai mediului de afaceri la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Mai mai participat la această vizită: prefectul judeţului Antonel Jîjîie, preşedintele CJ, Daniel Comănescu, senatorul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, senatorul Titus Corlăţean, deputaţii PSD – Claudia Gilia, Carmen Holban, Oana Vlăducă, Corneliu Ştefan şi secretari de stat.