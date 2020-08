Premierul Ludovic Orban a participat la inaugurarea şantierului fabricii IVECO, de la Petreşti

La Petreşti, în prezenţa premierului Ludovic Orban, ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – Virgil Popescu, ministrului Apărării Naţionale – gen(r) Nicolae Ciucă şi a ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor-Lucian Bode, a însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Italiei la Bucureşti şi reprezentanţilor consorţiului IVECO, au fost inaugurate lucrările pe şantierul viitoarei fabrici de camioane militare de la Petreşti. Este vorba despre un proiect al Companiei IVECO DEFENCE VEHICLES ROMANIA- partener industrial Compania GEO-STING, extrem de important pentru comunitatea dâmboviţeană de afaceri şi pilon însemnat pentru industria de apărare din România.

Intenţia investitorilor este de a începe producţia în cel mult şase luni, fiind vorba despre vehicule speciale, de mare tonaj, care vor fi asamblate la Petreşti şi care vor intra în dotarea Armatei Române. Prima capacitate de producţie care va fi construită are o suprafaţă de 9000 de metri pătraţi, cu trei linii de producţie şi 25 de zone de lucru.

Potrivit reprezentanţilor

IVECO DEFENCE VEHICLES,

în primul an vor fi asamblate aici 440 de camioane şi, treptat, un procent important din componente vor fi fabricate în România. Lotul de teren pe care se construieşte capacitatea de producţie are o suprafaţă de 45000 de metri pătraţi, ceea ce va permite o dezvoltare ulterioară.

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre beneficiile pe care o asemenea investiţie le are pentru economia judeţului şi a precizat că facilitatea de producţie de la Petreşti este construită în cadrul programului de înzestrare a Armatei, program cu o durată de zece ani şi o finanţare de 90 de miliarde de lei.

În mod smbolic, prim-ministrul Ludovic Orban şi reprezentanţii companiei şi-au pus semnăturile pe actul de înfiinţare al fabricii, care a fost introdus într-un tub de oţel, la temelia viitoarei hale de producţie.

La eveniment au mai participat Virgil Guran, consilier de stat pe probleme de Apărare şi Ordine Publică, Aurelian Popa, prefectul judeţului, Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Valentin Calcan, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură, alţi oficiali din conducerea judeţului.