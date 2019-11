PREMIERĂ PENTRU LIGA I LA MECIUL DINTRE VIITORUL ŞI CHINDIA La 17 ani şi 4 luni, Louis Munteanu, atacantul celor de la Viitorul, a înscris în premieră în prima divizie

Share This





















In primul meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1, Viitorul s-a impus clar în faţa celor de la Chindia Târgovişte, scor 3-0. Toate reuşitele partidei au aparţinut unor jucători U21: George Ganea, Radu Boboc şi Louis Munteanu.

Munteanu, atacant de 17 ani, a debutat în runda precedentă în Liga 1, iar acum a reuşit primul gol la nivelul primei divizii, o execuţie superbă în minutele de prelungire ale partidei. Munteanu este primul jucător născut în anul 2002 care reuşeşte să înscrie într-un meci din Liga 1!

In această rundă, în afara celor trei marcatori de la Viitorul, alţi trei fotbalişti eligibili regulii implementate de FRF au marcat: Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Ion Gheorghe (FC Voluntari) şi Valentin Mihăilă (Universitatea Craiova).

În total, în această etapă au evoluat 41 de jucători U21, 30 dintre aceştia fiind titulari şi 17 integralişti. La Astra Giurgiu aju-cat în premieră în Liga 1 un nou fotbalist U21, mijlocaşul Dragoş Gheorghe, născut în 1999.

Viitorul – Chindia Târgovişte 3-0 Au marcat: Ganea (7), Boboc (27), L. Munteanu (90+3)

Viitorul: Boboc (integralist), Ciobanu (integralist), Ganea (titular, 73 de minute), L. Munteanu (din minutul 57), Dulca (din minutul 84)

Chindia: Aioani (integralist), Neciu (titular, 73 de minute), Dumiter (din minutul

79)

Gaz Metan – Hermannstadt 1-1 Au marcat: Olaru (67) / Dumitriu (61) Gaz Metan: Velisar (integralist), Olaru (integralist), Drăghici (din minutul 64) Hermannstadt: Opruţ (integralist), Vodă (titular, 54 de minute)

CFR Cluj – Academica 3-0 Au marcat: Culio (52 – pen.), Traore (69), Deac (71)

CFR: Itu (titular, 32 de minute), Costache (titular, 84 de minute), Petrila (din minutul 84)

Academica: R. Ion (integralist), Şut (titular, 73 de minute), Merloi (din minutul 72), Cr. Dumitru (din minutul 83)

FC Voluntari – Botoşani 1-2 Au marcat: I. Gheorghe (10) / Miron (66), Simonovski (86 – autogol) FC Voluntari: I. Gheorghe (integralist), C. Costin (titular, 54 de minute) Botoşani: Haruţ (integralist), Chindriş (integralist)

FCSB – Sepsi 2-1 Au marcat: Gnohere (56 – pen.), Fl. Tănase (60) / Karanovic (27) FCSB: Oaidă (integralist), Fl. Coman (Integralist), Man (din minutul 46), Moruţan (din minutul 71) Sepsi: Kilyen (integralist), Ştefănescu (titular, 71 de minute)

Astra – Politehnica Iaşi 4-0 Au marcat: Budescu (27, 81), V. Gheorghe (76, 86)

Astra: Dima (integralist), Simion (titular, 51 de minute), Dr. Gheorghe (din minutul

84)

Poli Iaşi: Târnovanu (integralist), Horşia (titular, 53 de minute), F. Cristea (titular, eliminat în minutul 45+2), Haţiegan (din minutul 77)

Universitatea Craiova – Dinamo 4-1 Au marcat: Ivanov (20), Ivan (31, 45+1), Mihăilă (86) / Nistor (57) Craiova: Vlădoiu (titular, 74 de minute), Mihăilă (integralist)

Dinamo: Ciobotariu (integralist), Moldoveanu (titular, 88 de minute)

Tabloul complet al prezenţei jucătorilor U21 în etapa a 15-a Ligii 1, ediţia 2019-2020

Portari: Aioani (Chindia), Târnovanu (Poli Iaşi)

Fundaşi: Boboc (Viitorul), Neciu (Chindia), Velisar (Gaz Metan), Opruţ (Hermannstadt), Haruţ (Botoşani), Chindriş (Botoşani), Kilyen (Sepsi), Dima (Astra), Vlădoiu (Craiova), Ciobotariu (Dinamo)

Mijlocaşi: Ciobanu (Viitorul), Dulca (Viitorul), Olaru (Gaz Metan), Drăghici (Gaz Metan), Vodă (Hermannstadt), Itu (CFR), Costache (CFR), Petrila (CFR), R. Ion (Academica), Şut (Academica), Merloi (Academica), Cr. Dumitru (Academica), I. Gheorghe (Voluntari), C. Costin (Voluntari), Oaidă (FCSB), Moruţan (FCSB), Ştefănescu (Sepsi), Simion (Astra), Dr. Gheorghe (Astra), Horşia (Poli Iaşi), F. Cristea (Poli Iaşi), Haţiegan (Poli Iaşi), Mihăilă (Craiova) Atacanţi: Ganea (Viitorul), L. Munteanu (Viitorul), Dumiter (Chindia), Fl. Coman (FCSB), Man (FCSB), Moldoveanu (Dinamo)