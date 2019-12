Premiera de la miezul-noptii la Târgoviste: „Crima şi pedeapsa”

Share This





















„Crimă şi pedeapsă”, fără Raskolnikov, în regia lui Dumitru Acriş (Moscova), a avut premiera la miezul nopţii, pe data de 5 spre 6 decembrie 2019, la Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte, cu publicul pe scenă

Dumitru Acriş este actor şi regizor, născut la Chişinău, unde a absolvit Actorie. După 12 ani de teatru, începând cu anul 2012 se mută la Moscova unde studiază regie de teatru/dramă la Universitatea de Artă Teatrală GITIS din Moscova -clasa profesorului Leonid Heifeţ. Cu Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte este la cea de-a patra colaborare, după „Hitler in love”, un one-man show avându-l ca protagonist, şi alte două spectacole în regia lui: „Furtuna”, după O.N. Ostrovski şi „Salonul nr. 6”, după A.P. Cehov. Aceste spectacole au ajuns în turnee şi festivaluri internaţionale de teatru din China, Rusia, Coreea de Sud, Turcia.

„Crimă şi pedeapsă” este a doua premieră de la miezul nopţii, după „Salonul nr. 6” care a avut acelaşi start nocturn… într-o noapte de noiembrie a anului 2016. Regizorul, actorii şi echipa teatrului au crezut în această iniţiativă, iar biletele sunt sold out, aşa cum au fost şi acum 3 ani.

Încă un element important al viziunii regizorale este acela că spectacolul „Crimă şi pedeapsă”, după F.M. Dostoievski, se joacă cu publicul pe scenă, într-un spaţiu claustral, dar animat de suflete care ard la temperaturi înalte. Fiecare persoană este suma tuturor oamenilor pe care i-a întâlnit. Fiecare interacţiune imprimă un anumit tip de mesaj, de energie, de reacţie. Suntem oglinzi unii pentru alţii. Suntem prea puţin conştienţi de modul şi forţa cu care îi influenţăm pe cei din jurul nostru, prin felul nostru de a fi şi prin acţiunile noastre.

Spectacolul „Crimă şi pedeapsă” pe care îl propune regizorul Dumitru Acriş (Moscova), la Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte, are la bază aceste idei: dualitatea sau, mai bine zis, pluralitatea fiinţei umane şi reflexiile ei. Tocmai datorită acestei viziuni, se ajunge la o „Crimă şi pedeapsă” fără Raskol-nikov… de fapt, fără un Raskolnikov unic, ci unul reflectat în fiecare dintre celelalte personaje. Fiecare interpret, fie bărbat, fie femeie, ajunge să îl joace pe Raskol-nikov, să ne înfăţişeze o anumită latură a acestuia. Studentul a răscolit adâncurile fiecăruia dintre ei şi, acum, ei reproduc aproape inconştient ceea ce i-a marcat sau dezvăluie ceea ce ei înşişi au imprimat în personalitatea lui Raskolnikov.

„Crimă şi pedeapsă” fără Raskolnikov este o viziune complet nouă şi foarte curajoasă. Convenţia este însă cu uşurinţă acceptată, pentru că îl determină pe spectator să îşi folosească atenţia distributivă, de detectiv. Din cuantumul de acţiuni psihologizate se alege o concluzie cutremurătoare: oricine este în stare de orice. Toţi sunt pe urmele criminalului, dar criminalul este în noi. De aceea, nu judecaţi!

Distribuţia:

Rodion Romanovici Raskolnikov -Bogdan Farcaş, Andrada Fuscaş, Ana Maria Carablais, Iulia Verdeş, Cristina Dumitra, Liviu Cheloiu, Teodora Filip, Andreea Tănase, Corneliu Jipa, Daniel

Nuţă Avdotia Romanovna Raskolnikova -Andrada Fuscaş

Pulcheria Alexandrovna Raskolnikova – Ana Maria Carablais

Sofia Semionovna Marmeladova – Teodora Filip Katerina Ivanovna Marmeladova – Andreea Tănase

Semion Zaharovici Marmeladov – Liviu Cheloiu Porfiri Petrovici – Bogdan Farcaş Arkadi Ivanovici Svidrigailov – Daniel Nuţă Piotr Petrovici Lujin – Corneliu Jipa Aliona Ivanovna – Cristina Dumitra Lizaveta Ivanovna – Iulia Verdeş

Următoarele reprezentaţii: 24 ianuarie, 9 februarie 2020.