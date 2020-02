Prejudiciu de peste 1 milion de lei, în cazul unui patron

Share This





















Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, au retinut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. Vineri, 21 februarie, a fost prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita pentru dispunerea unei masuri preventive. În urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, incepand cu anul 2015, in calitate de administrator al unei soci-etati comerciale cu obiect de activitate comercializarea de produse farmaceutice, barbatul ar fi inregistrat cheltuieli fictive. De asemenea, acesta nu ar fi inreg-istrat in contabilitate toate veniturile obtinute. Ulterior, ar fi transferat veniturile obtinute catre mai multe societati comerciale controlate. Prejudiciul cauzat este estimat la 1.018.374 de lei.