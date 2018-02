Prejudiciu de 20 de miliarde de lei la Primăria Corbii Mari

Share This





















La această dată, Primăria Corbii Mari înregistrează un prejudiciu de 20 miliarde lei vechi. Acest prejudiciu a fost stabilit în urma raportului întocmit de Curtea de Conturi la Primăria Corbii Mari, în urma unui control desfăşurat în 2016 ce a vizat activitatea fostului primar.

Mai clar, actuala administraţie condusă de primarul lonuţ Bănică moşteneşte un adevărat jaf din banii publici de la fosta administraţie. Ca să fie pe înţelesul tuturor, acest prejudiciu de 20 de miliarde lei vechi, provine de la proiectul cu finanţare pe PNDL 1 – Reţea edilitară de apă potabilă în comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa.

Fostul edil a plătit constructorului suma de 20 de miliarde lei vechi pentru lucrări neexecutate, lucru confirmat în urma unei expertize tehnice şi financiare.

În acte apare că s-au realizat 23 de km de reţea de apă, s-au turnat 5000 mp ciment de pistă de avioane, 1000 de tone de asfalt, s-au montat 149 km de parapeţi, însă pe teren nu există nimic.

Primarul lonuţ Bănică nu a stat indiferent şi imediat a urmat căile legale pentru recuperarea prejudiciului. A depus plângere penală încă de la sfârşitul anului 2016, împotriva constructorului, fostului primar şi a dirigintelui de şantier. ín acest moment plângerea penală se află la DNA atât pentru tragerea la răspundere pe parte penală cât şi recuperarea prejudiciului. S-a făcut şi acţiune în instanţă pentru recuperarea prejudiciului.

„Am apărut într-un raport al Curţii de Conturi… Lucrurile stau cam aşa.

Din anul 2008 şi până în anul 2014, am avut în execuţie sistemul de alimentare cu apă în comuna Corbii Mari. ín anul 2016 a fost comandată de fostul primar care se afla atunci la conducerea primăriei, o expertiză tehnică şi financiară ca să poată să scoată la licitaţie restul de lucrări pentru sistemul de alimentare cu apă.

Experiza tehnică şi financiară am primit-o eu când am preluat mandatul. Reise din expertiză că avem 19 miliarde lei vechi, lucrări plătite şi neexecutate.

Eu am făcut demersurile legale încă de la sfârşitul anului 2016, plângere penală împotriva constructorului, fostului primar şi dirigintelui de şantier.

ín acest moment plângerea penală se află la DNA atât pentru tragerea la răspundere pe parte penală cât şi recuperarea prejudiciului. Am acţionat în istanţă pe parte civilă constructorul, fostul primar şi dirigintele de şantier. Acest dosar a fost suspendat pentru că firma este în faliment.

În urma raportului Curţii de Conturi, dânşii au consemnat două abateri:

– este vorba de o plată a unei actualizări de preţ în valoare de 1.250.000.000 lei vechi pe care fostul primar a achitat-o firmei deşi în contract se prevedea clar că nu se plăteşte majorări de preţ, preţul fiind

fix.

– s-a mai constatat o anomalie la organizarea de şantier, plăţi nelegale în valoare de 63.000 lei.

Eu am făcut acţiune în instanţă pentru recuperarea prejudiciului, pentru ambele situaţii, acum ne judecăm. S-au plătit lucrări în procent de 40%, însă în realitate s-au executat lucrări în procent de 23%. Curtea de Conturi a văzut şi prejudicial de 19 miliarde lei vechi… Până în acest moment, pe acest proiect avem plătită suma de 35 de miliarde lei vechi din care 19 miliarde lei vechi pagubă.

Această lucrare trebuie să fie gata la jumătatea anului 2019, potrivit contractului cu Ministerul Dezvoltării prin PNDL 1. Acum noi sunt în plin proces de achiziţie publică pentru restul de lucrări ce mai sunt de executat, adică 80% din proiect pentru că altfel vom da toţi banii înapoi.

Mai avem pentru restul de lucrări, suma de 43 de miliarde lei vechi, la care se adaugă partea noastră de cofinanţare de 19 miliarde lei vechi. Nu am găsit nicio posibilitate de a prelungi durata de execuţie.

Mai sunt de executat 57 km de reţea de apă la care se adaugă cei 23 km pătiţi şi neexecutaţi, cămine, vane, puţuri, staţii de pompare. S-au plătit 23 de km de conductă şi nu există, s-au plătit 5000 mp ciment de pistă de avioane, 1000 de tone de asfalt, 149 km de parapeţi şi nu există. Reţeaua totală de apă este de 70 km ce trebuie realizată”, a declarat primarul Ionuţ Bănică.

Pe lângă această gaură imensă în bugetul Primăriei Corbii Mari, moştenită de la fosta administraţie, noua administraţie are o misiune ce se desfăşoară contra timp şi anume să finalizeze proiectul privind reţeaua de apă până la jumătatea anului 2019.

La acest moment, se desfăşoară procedura de achiziţie privind atribuirea contractului de execuţie lucrări unui nou constructor. La momentul de faţă, sunt executate lucrări în procent de 20%, deşi în acte apar în procent de 40%. Noul costructor care va fi desemnat are de executat 70 de km de reţea de apă, cămine, vane, puţuri, staţii de pompare.