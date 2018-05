Pregătirile pentru „ZIUA GHIMPĂŢENILOR DE PRETUTINDENI”, sunt pe ultima sută de metri

Share This





















Străvechea aşezare românească, a cărei istorie se pierde în veacuri, satul Ghimpaţi îşi sărbătoreşte oamenii de ieri şi de astăzi, cu respect pentru faptele lor şi responsabilitate pentru generaţiile tinere. Pentru al treilea an, sâmbătă, 26 mai, la Ghimpaţi, totul prinde viaţă, voia bună şi veselia umplu zările dând de veste cerului şi pământului că ei, ghimpăţenii, vor sărbători „ZIUA GHIMPĂŢENILOR DE PRETUTINDENI”, 446 de ani de atestare documentară a Ghimpaţului. Numele satului provine de la terenul din stânga râului Colentina care era plină de lăstări, mărăcini şi spini, o zonă mlăştinoasă care în perioada de primavară era inundată de râul Colentina. Prima datare istoriografică a satului Ghimpaţi este din anul 1572, atunci când aparţinea fraţilor Ivaşca şi Albu Golescu (N. Stoicescu – „Bibliografie. Ţara Românească”).

A doua menţionare este din anul 1628, atunci când se vorbeşte de moşnenii din zonă care au locuinţe în punctul „Fântâna fetii” situat între colţul de nord-vest al pădurii Vlădiceasca şi drumul Răcari-Ghimpaţi. La această dată ei apar ca un neam străvechi, înmulţit şi sărăcit ca şi vizurenii şi gherganii din vecinătate.

De la an la an, sărbătoarea ia o şi mai mare amploare, deoarece implicarea autorităţilor locale, a familiei Gheorghe şi a altor oameni cu suflet mare este tot mai mare. Pentru a retrăi cu adevărat istoria de acum 465 de ani, edilul Marius Caraveţeanu cu siguranţă a pregătit un moment deosebit. Vor fi comemoraţi cum se cuvine şi eroii ghimpăţeni, printr-o slujbă religioasă şi depunere de coroane.

Pentru aşa sărbătoare şi pregătirile sunt pe masură, din partea unor oameni cu suflet mare ai Ghimpaţiului. Fraţii Gheorghe, de fel din Ghimpaţi, dar care de zeci de ani sunt stabiliţi în SUA, au un aport la acestă sărbătoare.

Ghimpăţenii se mândresc şi cu Asociaţia Columbofililor „Voiajorul Ghimpaţi”, care are rezultate notabile, iar sâmbătă, va inaugura columbodromul. Nu în ultimul rând, va fi pusă în funcţiune reţeaua de energie electrică din Cartierul Tinerilor-Ghimpaţi. Nu va lipsi un minunat program artistic.