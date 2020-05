PREGĂTIRE ONLINE PENTRU FOTBALISTELE NAŢIONALEI

Share This





















Selecţionerul Mirel Albon, alături de membrii staff-ului său, le-a „convocat” pe tricolore la o şedinţă online, în cadrul căreia au discutat deja despre primul adversar pe care fetele noastre îl vor întâlni în toamnă: naţionala Belgiei.

Din cauza pandemiei cu virusul COVID-19, partidele naţionalei feminine din luna aprilie şi iunie au fost amânate pentru toamnă. Datele de disputare ale acestora vor fi anunţate ulterior, însă programul iniţial al meciurilor din septembrie rămâne neschimbat.

Prin urmare, pe 18 septembrie, naţionala feminină se va deplasa în Belgia, unde este programat duelul cu ţara gazdă! La doar câteva zile, pe 22 septembrie, tricolorele vor primi vizita Croaţiei, adversarul pe care trebuia să îl întâlnească şi în aprilie, în deplasare. Selecţionerul Mirel Albon ne-a povestit la final cum a decurs prima şedinţă de lucru în online cu tricolorele. ‘Trecem printr-o perioadă care ne-a determinat să experimentăm lucruri noi. Pe parcursul acestor luni am fost în contact permanent cu jucătoarele echipei naţionale. Fetele primesc săptămânal un program de antrenament pregătit de staff şi sunt monitorizate. Astăzi însă, a fost pentru prima dată când am avut o şedintă de analiză online. A fost plăcut să ne revedem cu jucătoarele, însă scopul întâlnirii online a fost de pregătire. Am început deja analiza adversarilor din toamnă şi am stabilit să ne întâlnim săptămânal pentru a discuta atât despre jocul nostru, dar şi al adversarelor.’

‘Am demarat acest mod de lucru şi de comunicare deoarece noi suntem încă încrezători în şansele noastre de calificare. Sper ca până la meciurile din toamnă să avem toate jucătoarele disponibile. In aceste condiţii, trebuie să profităm de şansele noastre şi să ne luptăm de la egal la egal cu echipele din grupă. De altfel, această întâlnire în acest format a fost una foarte bună, pe care ne dorim să o continuăm şi după reluarea activităţii sportive”, a concluzionat selecţionerul primei reprezentative.