Prefectura Dâmboviţa atenţionează că de respectarea cu stricteţe a măsurilor impuse depinde în mod nemijlocit sănătatea şi viaţa bătrânilor aflaţi în centre

Share This





















Anterior intram in vigoare a Ordonanţei Militare nr. 8/09.04.2020 privind unele masuri de prevenire a răspândirii COVID-19, instituţia noastră a solicitat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa evaluarea şi monitorizarea tuturor prestatorilor de servicii sociale, de tipul aşezămintelor pentru persoane vârstnice, din judeţul Dâmboviţa.Reali-tatea ne-a dovedit că orice breşă in sistemul de securitate biologică poate avea efecte devastatoare pentru persoanele vârstnice aflate în aceste centre.În acest context, la nivelul judeţului Dâmboviţa, in toate centrele rezidenţiale de acest tip, au fost implementate măsurile dispuse de O.M. nr. 8/09.04.2020, in

sensul că:

a fost interzisă pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice;

a fost instituită, pe perioada stării de urgenţă, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor pe o perioadă de 14 zile; perioada menţionată fiind urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezenţa personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.

a fost interzis accesul vizitatorilor/aparţinătorilor/susţinătorilor/ reprezentanţilor legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidenţiale;

au fost asigurate de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare şi de protecţie necesare.

Faţă de măsurile obligatorii prevăzute în actele normative, ca măsuri proactive, conducerile centrelor rezidenţiale pentru persoane vârstnice au dispus şi alte măsuri după cum urmează:

” punerea la dispoziţie a unor spaţii de cazare pentru personalul angajat care a fost izolat în funcţie de programarea pe tură, respectiv asigurarea transportului spre locul de

muncă şi invers cu maşina instituţiei;

” sistarea activităţilor de grup desfăşurate pentru petrecerea timpului liber;

” consilierea psihologică a beneficiarilor realizată telefonic de către psihologul căminului;

” efectuarea dezinfecţiilor periodice, triajului zilnic al personalului şi al beneficiarilor, aerisirea spaţiilor;

” verificarea temperaturii personalului angajat la intrarea în tură şi declaraţie pe propria răspundere că nu are simptomatologie specifică infectării cu COVID-19 şi că nu a intrat în contact cu persoane provenite din zonele de risc/izolate la domiciliu;

” aprovizionarea cu alimente şi medicamente pentru o perioadă mai mare de timp;

” indicarea rutelor pentru personal şi pentru beneficiari, astfel încât timpul de interacţiune între aceştia să se limiteze la strictul necesar;

” servirea meselor în camerele beneficiarilor;

” menţinea legăturii

aparţinătorilor/susţinătorilor/reprezentanţilor legali cu beneficiarii, prin intermediul camerelor de luat

vederi/telefonic/videocall/whatsapp/skype, pe perioada stării de urgenţă;

” dezinfectarea pachetelor provenite din partea aparţinătorilor/susţinătorilor/reprezentanţilor legali.

întreg personalul care deserveşte aceste centre, la intrarea în fiecare tură de 14 zile este testat preventiv pentru a se înlătura orice posibilitate de declanşare a unor noi focare de infecţie cu noul coronavirus.

Prefectura Dâmboviţa atenţionează pe această cale atât conducerea centrelor, indiferent de forma de organizare, publică sau privată, cât şi întregul personal ce le deserveşte, că de respectarea cu stricteţe a măsurilor impuse depinde în mod nemijlocit sănătatea şi viaţa bătrânilor aflaţi în întreţinere.