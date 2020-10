Precizări privind soluţia aleasă pentru restaurarea ruinelor din Parcul Mitropoliei

După publicarea imaginilor cu ruinele restaurate în cadrul proiectului de modernizare şi reamenajare a Parcului Mitropoliei, au curs comentariile şi în mod special pe reţelele de socializare. Fireşte, fiecare este liber să-şi spună părerea iar gusturile nu se discută. Pentru ca târgoviştenii să afle exact cum stau lucrurile, cu explicaţii detaliate a venit chiar primarul Cristian Stan:

„Având în vedere discuţiile generate în mediul online privind lucrările care se desfăşoară la ruinele situate în Parcul Mitropoliei, precizez că acestea se execută cu respectarea strictă a normelor incidente în această materie!

Astfel, intervenţiile sunt realizate de către personal autorizat, în cadrul proiectului cu titlul „Reabilitare şi modernizare Parcul Mitropoliei, Municipiul Târgovişte”, proiect verificat de către un specialist domeniul 4 inginerie – consolidare şi/sau restaurare structuri istorice – număr atestat -233S din 28.08.2006 şi a fost avizat de către Ministerul Culturii, conform Avizului nr. 227/M/2019.

Totodată, soluţiile pentru restaurarea şi conservarea ruinelor au fost stabilite în cadrul unei Expertize tehnice întocmite către un expert atestat MCC sub nr.

87E/04.07.2006 şi atestat

MLPAT sub nr.

328/29.03.1993.

Aceste soluţii cuprind, printre altele şi executarea unui strat de MORTAR, MARTOR, hidrofob cu proprietăţi de sigilare de culoare albă, în grosime de 8 cm, peste cota existentă a zidurilor ruinelor, precum şi executarea, peste stratul martor de mortar, a unui strat de ZIDĂRIE MIXTĂ cu materiale asemănătoare cu cele existente pe o înălţime de 70 de cm, dacă cota zidurilor este sub 50 de cm de la CTA şi de 30 de cm, dacă aceasta este mai mare de 50 de cm de

la CTA.

Lucrările se execută prin personal de specialitate atestat de către Ministerul Culturii – Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi sunt supravegheate de diriginte de şantier atestat de către Ministerul Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului.

Pentru acest obiectiv de investiţii a fost elaborat un Studiu geotehnic prin personal de specialitate vizat de către verificator atestat conform certificatului de atestare nr. 09742/03.01.2019.

Prin urmare, respingem cu hotărâre toate aceste alegaţii de natură să compromită public un proiect în plină desfăşurare, care vizează reabilitarea parcului central al municipiului Târgovişte, inclusiv restaurarea ruinelor, în contextul în care proiectul este avizat de către Ministerul Culturii, este verificat de către un verificator atestat de către Ministerul Culturii, iar lucrările se execută de către personal atestat de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi sunt supravegheate de către un diriginte de şantier atestat de către Ministerul Culturii.”