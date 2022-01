PRECIZĂRI IMPORTANTE FĂCUTE DE FEDERAȚIA DE BASCHET ÎN LEGĂTURĂ CU PANDEMIA DE CORONAVIRUS

0 0

Tinand cont de noile prevederi legale in vigoare referitoare la pandemia Covid-19, Federatia Romana de Baschet a realizat o sinteza a principalelor noi restrictii si conditii aplicabile in urmatoarea luna. Astfel, va aducem la cunostinta urmatoarele:



In data de 6 ianuarie 2022 a fost publicata in Monitorul Oficial o Hotarare de Guvern, HG nr. 34, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In cadrul Anexei 3 din HG 34/2022, se arata ca, “se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului si al ministrului sanatatii”.

Totodata, in cadrul Anexei 3 din HG 34/2022 se mai fac precizari referitoare la accesul spectatorilor la competitiile sportive in spatii inchise:

– In spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5:00—22:00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri intre persoane si purtarea mastii de protectie in judetele/localitatile in care rata de incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe intreaga suprafata a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

– In spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5:00—22:00, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre persoane si purtarea mastii de protectie in judetele/localitatile in care rata de incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe intreaga suprafata a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pe de alta parte, in data de 07 ianuarie 2022 a fost emisa Hotararea CNSU nr. 2, privind procedura de aprobare a listei cu incadrarea tarilor/teritoriilor in zonele de risc epidemiologic, criteriile pe baza carora se stabileste incadrarea acestora, regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor precum si aprobarea a listei cu incadrarea tarilor/teritoriilor in zonele de risc epidemiologic. In cadrul acestei Hotarari CNSU sunt definite perioadele de carantinare.

Tinand cont de aceasta, pentru a elimina orice fel de confuzii, va aducem la cunostinta care este diferenta dintre carantina si izolare:

Carantina se instituie pentru persoanele care nu sunt infectate cu virusul Sars-Cov-2, dar sunt in una din doua situatii: sosesc in Romania din alte state sau sunt contact direct cu o persoana infectata – se aplica Hotararea CNSU 2 / 07.01.2022

Pentru persoanele infectate (care au rezultatul pozitiv la un test PCR sau antigen) se instituie masura izolarii – se aplica Ordinele Ministrului Sanatatii, nr. 31 si nr. 35, care au fost publicate in Monitorul Oficial in data de 09 ianuarie 2022.

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 35/2022, la capitolul VI – Criterii de externare si vindecare pentru pacientii cu COVID-19, se arata ca:

a). Pacientii pot fi externati cu statutul de vindecat sau atunci cand medicul curant considera oportun pe baza criteriilor clinice si paraclinice, cu recomandarea de izolare la domiciliu sau la locatia declarata de persoana pentru o perioada stabilita de medicul curant. Pacientii carora li s-a recomandat izolarea sunt declarati vindecati de catre medicul de familie, la incheierea perioadei de izolare recomandate. In situatia in care acesti pacienti nu au medic de familie, vindecarea va fi declarata la terminarea perioadei de izolare de catre medicul curant care a tratat cazul respectiv. In situatia in care pacientul este declarat vindecat la externare, unitatea sanitara unde a fost tratat pacientul are obligatia introducerii statutului de vindecat in platforma Corona Forms in decurs de 24 de ore de la externare. Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana se face de catre medicul de familie, zilnic, prin consultatie medicala la distanta. Pentru pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnica este efectuata de catre directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti.

b). Pacientii cu afectiune renala care necesita dializa si care sunt pozitivi la retestare pot fi mentinuti internati pana la 10 zile, in vederea asigurarii accesului la dializa (procedura care nu poate fi efectuata in conditii de izolare la domiciliu).

c). Pacientii care prezinta sechele post-COVID-19 dupa externare (dispnee, fatigabilitate, tulburari neurologice si altele) trebuie monitorizati in continuare atat de medicul de familie, cat si in servicii de specialitate, cu controale regulate ale functiei pulmonare, cardiace, computer tomografie, test de mers, alte investigatii considerate necesare de medicul curant.

d). Pentru pacientii declarati vindecati de COVID-19 si pentru care au trecut cel putin 10 zile de la data recoltarii primului test pozitiv pentru persoanele nevaccinate si 7 zile de la data recoltarii primului test pozitiv pentru persoanele vaccinate sau cele trecute prin boala in perioada ultimelor 180 de zile, la reintrarea in colectivitate (loc de munca, unitate de invatamant etc.) nu este necesar aviz epidemiologic si nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2.

e). Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizarii zilnice, prin consultatia medicala la distanta, considerand drept criterii de vindecare absenta manifestarilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare, dar nu mai devreme de sfarsitul celor 10 zile de monitorizare pentru persoanele nevaccinate si 7 zile de monitorizare pentru persoanele vaccinate sau cele trecute prin boala in perioada ultimelor 180 de zile. Starea de vindecat va fi comunicata in scris prin scrisoare medicala transmisa prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronica la distanta directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, care are obligatia introducerii statutului de vindecat in platforma Corona Forms in decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.

In plus, conform Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Afacerilor Interne, publicat in Monitorul Oficial in data de 7 ianuarie, se arata ca:

Art. 1. (1) Incepand cu data de 8.01.2022 se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel incat sa acopere gura si nasul, in toate spatiile publice inchise si deschise.

(2) In intelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme mastile care sunt confectionate din material textile si/sau plastic.

Art. 2. — (1) Se excepteaza de la masura prevazuta la art. 1 urmatoarele categorii de persoane (…) iar la punctul f se arata:

(f) persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta etc) sau activitati sportive;

Art. 3. — Pe durata starii de alerta se instituie obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa se asigure, la intrarea in sediu, efectuarea triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, in conditiile si cu respectarea Instructiunilor generale privind masurile de igiena, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Asadar, reamintim tuturor participantilor la activitatea baschetbalistica faptul ca, in cazul identificarii unei persoane cu rezultat pozitiv la testarea antigen rapida sau RT-PCR, se anunta imediat DSP locala si se urmeaza dispozitiile acesteia. Pentru participantii la activitatea sportiva care nu sunt considerati de catre DSP locala contacti directi (au si rezultate negative la testari), acestia isi pot continua activitatea sportiva.