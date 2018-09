Poveşti de succes din învăţământul profesional şi tehnic: un compendium cu poveşti reale

Share This





















Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a lansat un compendium cu poveştile de succes ale absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic. Exemplele prezentate demonstrează capacitatea învăţământului profesional şi tehnic de a oferi elevilor o carieră de succes şi evidenţiază drumul deschis de acest tip de învăţământ spre împlinirea unor aspiraţii profesionale dintre cele mai variate.Compendiumul poate fi utilizat la orele de consiliere şi orientare profesională, în special pentru învăţământul gimnazial. Textele ilustrează beneficiile implicării active a companiilor în învăţământul profesional şi tehnic, în primul rând în ceea ce priveşte capacitatea acestuia de a asigura o forţă de muncă calificată în concordanţă cu nevoile pieţei muncii.Compendiumul de bune practici pentru creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic -Poveşti de succes este elaborat în cadrul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training -National Reference Points”

(EQAVET-NRP-RO), cofi-

nanţat de Comisia Europeană/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), prin programul ERASMUS+.