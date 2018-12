Povestea înotătorilor de După Deal! Iemima şi David Tudor îşi urmează visul cu zâmbetul pe buze

Share This





















Iemima are 11 ani şi e plină de viaţă. Zâmbeşte larg, vorbeşte înţelept pentru vârsta ei, e un copil fericit. David, fratele mai mare cu 6 ani, o protejează atent din priviri şi intervine politicos în discuţie, atunci când consideră că mesajul transmis merită o completare. Alături le stă mama, Mioara Tudor, care oferă o educaţie extinsă celor doi copii. Locuiesc cu toţii în satul După Deal, comuna Pietrari, într-un peisaj de basm, departe de cotidianul agitat. Şcoala o fac acasă, după modelul Home School, unde mama le este şi profesor, iar cursurile se ţin numai în limba engleză. „Am mers pentru o perioadă în Anglia, însă am ales să trăim în România. Când era mic, David suferea de o alergie şi ni s-a recomandat un mediu sănătos. Ne-am mutat la ţară, iar băiatul s-a făcut bine în câteva luni. Iemima s-a născut acolo şi e chiar mai sănătoasă, ne prieşte acel loc”, ne introduce în poveste mama fraţilor Tudor.

„Acest Complex este un dar de la Dumnezeu”

Familia Tudor s-a stabilit pe un vârf de deal pentru David, tot de la el a pornit şi pasiunea copiilor pentru înot. „În 2014 era să mă înec la piscină, aici, la fosta Bază Crizantema, noroc cu salva-marul. După trei luni, mama m-a dus la înot, la bazinul din micro 3, unde am lucrat cu domnul profesor Valeriu luga. Am început să fac progrese şi nu mai mă regăseam alături de cei mici, în acel bazin pe distanţe scurte. Am hotărât să practic înotul de performanţă la un club şi cum în Târgovişte nu exista un bazin performant, am vrut să merg la Buftea, la casa părintească a mamei, să pot înota la Bucureşti. Slavă Domnului că a apărut Complexul Turistic de Nataţie la Târgovişte, unde am început să vin singur. În decembrie 2016 am asistat la un concurs, i-am văzut pe cei de la Contratimp pe podium şi am vorbit cu doamna Anca Pătrăşcoiu. Aşa mam înscris la Contratimp, după care a venit şi Iemima. Suntem foarte norocoşi că avem Bazin Olimpic la Târgovişte”, spune Tudor. „Acest Complex este un dar de la Dumnezeu, providenţa a lucrat pentru copiii mei şi pentru ceilalţi copii din judeţul nostru”, adaugă doamna Tudor.

„Îmi place să înot, îmi place la nebunie acest bazin!”

Pe lângă înot, Tudor şi Iemima merg şi la teatru. Mezina mai are încă o pasiune, canto, unde a obţinut mai multe premii la concursuri de nivel naţional. „Canto şi înot sunt legate una cu alta. La înot mi-am dezvoltat plâmâni puternici şi asta mă ajută la canto, unde am câştigat câteva trofee la concursuri naţionale. Dar ştiti cum e, nu contează atât de mult talentul, munca e mai importantă pentru a performa. Nu consider însă că trebuie să rămâi fixat toată viaţa pe un singur domeniu, e bine să ştii şi alte lucruri. Tocmai de aceea învăţăm numai în limba engleză, mergem la înot, la teatru, iar eu la canto. Studiul nostru nu se axează pe modelul să învăţăm repede, ci de durată, să păstrăm informaţia toată viaţa. Îmi place acasă la noi, îmi place să învăţ, îmi place teatrul, îmi place canto, îmi place să înot, îmi place la nebunie Complexul Turistic de Nataţie. E curat aici, e primitor. Am mai fost la câteva bazine, dar nu se compară cu cel de la Târgovişte. Dacăunui copil nu-i place înotul, este important ca el să meargă la un sport, pentru că este sănătos”.

„Înotul e parte din educaţia noastră”

Fraţii Tudor nu au televizor, nu au mâncat niciodată carne şi nu dau viaţa de După Deal pentru nimic altceva, chiar dacă la căsuţa lor se ajunge foarte greu, mai ales iarna. Dacă plouă, doar pe jos se mai poate urca în cătunul amintit. S-a întâmplat ca oamenii de aici să-şi transporte bolnavii cu căruţele, pentru a putea fi preluaţi de Ambulanţe. „Stăm într-o zonă rustică. Vara e foarte frumos la noi, însă iarna e puţin mai greu, pentru că trebuie să traversăm o pădurice, pentru a ajunge la staţia de autobuz. Înotul e parte din educaţia noastră şi vrem să ne atingem obiectivul, de a face performanţă. Ideea e că în orice ne implicăm, să fim responsabili şi să facem progrese”, exprimă David o filosofie simplă de viaţă, dar sănătoasă. Iar Complexul Turistic de Nataţie a devenit un element important din viaţa familiei Tudor, din satul După Deal, situat la 35 de kilometri de Târgovişte. Iemima şi David sunt nelipsiţi la cursurile de înot, iar vara merg foarte des la ştrandul Complexului nostru, în timp ce mama lor preferă sauna. Pentru ei, nimic nu este imposibil atunci când vor să-şi atingă un obiectiv.