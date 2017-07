Portarul Iustin Popescu a revenit la Chindia Colaborarea cu câini roşii poate fi de bun augur

Share This





















În perioada cantonamentului din Slovenia, antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra a renunţat la patru jucători: I. Popescu, M. Popescu, Târoveanu, V. Olteanu.

Având doar doi portari, Meilă şi Aioani, oficialii de la Chindia Târgovişte, în relaţii bune cu cei din şoseaua Ştefan cel Mare, au solicitat şi au reuşit să-l aducă pe portarul Iustin Popescu, sub formă de împrumut pe o perioadă de un an. Acesta a mai apărat buturile formaţiei din Vechea Cetate de Scaun în ediţia 2013-2014, pe când era antrenor Silviu Dumitrescu şi Preşedinte Mugur Porumbacu, iar Marcel Ghergu era organizator de competiţii.

Iustin Popescu a făcut parte din acea generaţie excelentă de jucători (născuţi în 1992) antrenată de Ţâcă Zamfir.

Iustin Popescu era omul care îi lipsea Chindiei. E nevoie de reflexele acestui portar, de urcările în atac ale lateralilor, Martac (pe dreapta) şi Dumitraşcu (pe stânga), de siguranţa fundaşilor Vătavu şi Ciubotariu, de tehnica lui Liviu Mihai, de inspiraţia lui Honciu, de apetitul ofensiv a lui Cherchez, Neguţ şi Neicuţescu.

Mi se par oportune transferurile „căinilor roşii”, Ciubotariu (fiul fostului inter-naţonal, Liviu Ciubotariu), Neicuţescu şi I. Popescu.

Chindia a avut o perioadă foarte bună cu două promovări în Liga a 2 a şi una în Liga 1, cu Silviu Dumitrescu, în perioada 1994-1998, în urma unei colaborări cu Dinamo intermediată de Cornel Dinu. Din „haita” din Ştefan cel Mare au venit atunci, sub umbra Turnului Chindiei, jucătorii: Hâldan, C. Dinu, Antal, Voicu, Iosif, Răceanu….Poate şi acum această afinitate cu Dinamo va fi de bun augur.