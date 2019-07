Portalul Educaţie pentru învăţare online creat de Consiliul Europei şi lansarea înscrierilor pentru cursul online interactiv „Old and new media and infox

Share This





















În contextul aniversării a 70 de ani de existenţă, Consiliul Europei a lansat un portal pentru învăţare online dedicat educaţiei – Education Portal for Online Learning / Portail Education pour l’Apprentissage en Ligne.

Scopul portalului este de a valorifica şi pune la dispoziţia profesioniştilor din domeniul educaţiei, din întreaga Europă, resursele de predare şi formare dezvoltate de-a lungul timpului, în cadrul unor proiecte sau programe.

Aceste resurse se concentrează pe temele şi aspectele prioritare pentru Consiliul Europei: drepturile omului, democraţie şi statul de drept şi vin în sprijinul practicienilor pentru facilitarea şi promovarea unei culturi a democraţiei la nivelul instituţiilor şcolare şi în viaţa profesională cotidiană. Portalul cuprinde un catalog al resurselor Consiliului Europei dedicate cadrelor didactice, alături de cursuri de învăţare autonomă şi cursuri online interactive (master classes). Toate resursele sunt disponibile gratuit.

Primul curs online interactiv – Old and new media and infox (fake news) – va fi organizat în perioada 16 septembrie – 18 octombrie 2019 şi este dedicat cadrelor didactice, formatorilor, directorilor de şcoli şi profesioniştilor din domeniul educaţiei.

Cursul vizează dezvoltarea abilităţilor de gândire critică ale participanţilor şi capacitatea de a identifica informaţiile de încredere disponibile în mediul online, în contextul în care consumatorii de informaţie, inclusiv copiii, sunt expuşi unui flux continuu de ştiri false, mesaje de propagandă, farse, zvonuri, reclame etc.

Cursul se va desfăşura în limba engleză şi este necesar un nivel de competenţă lingvistică minim B2. Înscrierile se realizează prin completarea unui formular de candidatură până la data de 9 iunie, numărul de locuri fiind limitat.