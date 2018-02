POPA VREA DINAMO IN PLAY OFF

Share This





















Un meci pe cinste în Şoseaua Ştefan cel Mare, acolo unde ambele echipe s-au ridicat la măsura aşteptărilor şi au oferit un derby în toată regula. La final, dâmboviţeanul Daniel Popa, fotbalistul care a restabilit egalitatea, consideră că el şi coechipierii lui s-au descurcat onorabil.

Jucătorul revenit de la FC Botoşani a restabilit egalitatea în der-by-ul cu CS U Craiova, în minutul 86. Atacantul dinamovist a păcălit pasul la offside al oaspeţilor, l-a driblat pe Calancea şi a marcat în poarta goală. El s-a declarat totuşi nemulţumit de scorul final.

„Nu suntem foarte mulţumiţi, puteam obţine cele trei puncte în ultimele minute, asta este, urmează meciul cu Chiajna. M-am bucurat că am marcat, puteam obţine mai mult, dar asta este. E totuşi mai bine decât să nu luăm niciun punct”, a fost de părere dâmboviţeanul Daniel Popa.

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu concepe ca echipa lui să nu se califice în play-off. „Dinamo nu poate fi în play-out, suntem o echipă bună, trebuie să câştigăm cele trei meciuri rămase din sezonul regulat. Am arătat şi-n această seară că suntem o echipă bună. Am arătat asta în faţa unui adversar pe măsură, care se bate la titlu”, a mai fost de părere Popa.