Pompierii dâmboviţeni lucrează la foc continuu

In ultimele zile, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa au fost solicitate să intervină la 11 incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, plante furajere etc.), şapte acţiuni pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţiei, şase acţiuni pentru asigurare zonă, trei acţiuni pentru asistenţa persoanelor şi o acţiune la alte situaţii de urgenţă (salvare animal).

Echipajele SMURD din

cadrul I.S.U. „Basarab I”

Dâmboviţa au fost solicitate să intervină în această perioadă la 168 cazuri medicale.

Personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat, în perioada menţionată, următoarele activităţi preventive: un control pe linia prevenirii incendiilor şi patru controale pe linia avizării – autorizării, fiind aplicate 19 sancţiuni contravenţionale principale. Nu au fost aplicate sancţiuni complementare.

PRINCIPALELE

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR/ EXPLOZIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR

DE IARNĂ

– nu folosiţi instalaţiile electrice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

– nu folosiţi sobe şi alte mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;

– verificaţi coşurile de evacuare a fumului, reparaţi-le,izolaţi-le termic şi curăţaţi-le periodic;

– asiguraţi unelte pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie;

– nu utilizaţi foc deschis în locuri cu pericol de incendiu (la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile) şi pe timp de vânt; prepararea hranei prin utilizarea focului deschis se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la vecinătăţi;

– interziceţi jocul copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii şi fără supraveghere;

– nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

– nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;

– nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea;

– nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;

– nU folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;

– nu folosiţi chibrituri, lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;

– evitaţi utilizarea artificiilor în apropierea perdelelor sau altor materiale ce se pot aprinde uşor! după stingerea artificiilor nu le aruncaţi la întâmplare!

– nu aruncaţi cu artificii, petarde şi alte obiecte pirotehnice spre locuinţe, persoane, animale, benzinării, staţii GPL sau alte locuri cu pericol de incendiu sau explozie!

– nu aşezaţi sau păstraţi butelii de gaze în apropierea oricăror surse de căldură; – nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

– nu folosiţi flacără pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

– nu încălziţi cu flacără buteliile şi nu le folosiţi culcate, răsturnate sau înclinate;

– nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate;

– nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neaşteptate;

– după ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că aţi oprit din funcţionare cuptorul şi aragazul;

– nu păstraţi surse de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc) în locuri în care au acces copiii;

– este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

– este interzisă depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile în podurile clădirilor;

– este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu, se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.