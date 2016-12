Pompierii dâmboviţeni – ajutoarele lui Moş Crăciun

Share This





















Este cunoscut faptul că cea mai mare bucurie a copiilor de Sărbatori este să primească daruri de la Moş Crăciun.

Pompierii dâmboviţeni au primit un apel de la Moş Crăciun, semnalând faptul că sania i s-a stricat şi are nevoie de ajutoare pentru a merge să ofere daruri copiilor (cu probleme de autism şi sindrom Down) de la Centrul „Sfânta Maria” din Municipiul Târgovişte.

Pompierii au devenit astfel ajutoarele Moşului, con-ducându-l cu o autospecială de intervenţie la destinaţie şi ajutându-l să împartă daruri micuţilor din centru. A fost un moment cu adevărat emoţionant văzând bucuria din ochii celor 34 de copii la primirea cadourilor şi lacrimile din ochii pompierilor izvorâte din mulţumirea sufletească a ajutorării aproapelui.

În fiecare an, premergător marii Sărbători creştine a Naşterii Mântuitorului lisus Hristos, cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa împreună cu Asociaţia „Salvatorii Dâmboviţeni” au bucuria de a fi alături de comunitate şi prin acţiuni umanitare, ocazie cu care doresc să aducă mângâiere şi alinare celor aflaţi în suferinţă şi totodată să simtă bucuria de a oferi câte ceva din puţinul lor celor defavorizaţi de un destin nedrept.

A devenit o tradiţie pentru pompierii dâmboviţeni, ca în preajma marilor sărbători creştine (Naşterea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos), să desfăşoare astfel de acţiuni, care dovedesc încă o dată latura umanistă a profesiei noastre, a apropierii şi preocupării permanente faţă de semenii noştri.

Astăzi, 20 decembrie, Moş Crăciun şi ajutoarele sale vor merge pentru a oferi daruri copiilor din secţiile de pediatrie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte (sediul central şi locaţia Dealu Mare).