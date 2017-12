Pompierii dâmboviţeni – ajutoarele lui Moş Crăciun

Share This





















Sfintele Sărbători ale Crăciunului aduc an de an şi cea mai mare bucurie a copiilor – sosirea lui Moş Crăciun cu cadourile mult visate.

Şi în acest an, în drumul său către copii, Moşul a avut probleme cu sania. Fiind prieten bun cu pompierii dâmboviţeni, le-a cerut din nou ajutorul, pentru a-şi duce la bun sfârşit „misiunea” de a oferi daruri copiilor asistaţi de Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Municipiului Târgovişte, Complexul de Servicii sociale „Floare de Colţ” Târgovişte şi Primăria Dărmăneşti.

Astfel, pompierii au devenit ajutoarele lui Moş Crăciun, conducându-l la destinaţie (parcarea „Supeco” din mun.Târgovişte) şi ajutându-l să împartă daruri micuţilor, care aşteptau cu nerăbdare sosirea sa.

Până la sosirea Moşului, cei mici s-au „întreţinut” cu pompierii târgovişteni, având ocazia să vadă şi să se urce într-o autospecială de intervenţie şi, mai ales, să îşi facă poze cu casca de pompier.

După oferirea cadourilor, Moş Crăciun le-a mai făcut o surpriză copiilor. I-a invitat pe toţi să vizioneze un film de animaţie la cinematograful din imediata apropiere, mulţi dintre aceştia neavând, până în prezent, o astfel de ocazie.

Au fost momente cu adevărat emoţionante pentru toţi cei prezenţi văzând bucuria micuţilor la primirea cadourilor şi ochii înlăcrimaţi ai pompierilor, fericiţi că au putut ajuta şi altfel decât o fac, zi de zi, în misiunile lor.

Tot astăzi Moşul îi va vizita şi pe copiii pompierilor din subunităţile inspectoratului, iar mâine, 22 decembrie, Moş Crăciun şi ajutoarele sale vor merge pentru a oferi daruri micuţilor de la Complexul de Servicii Sociale „Casa Soarelui” şi Centrul de zi pentru copii cu autism şi sindrom Down „Sfanta Maria” din mun.Târgovişte.

A devenit o tradiţie, ca în fiecare an, premergător marii Sărbători creştine a Naşterii Mântuitorului Isus Hristos, cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa împreună cu Asociaţia „Salvatorii Dâmboviţeni” să fie alături de comunitate şi prin acţiuni umanitare, ocazie cu care doresc să aducă mângâiere şi alinare celor aflaţi în nevoie şi totodată să simtă bucuria de a oferi câte ceva din puţinul lor celor defavorizaţi de un destin nedrept.

Astfel de acţiuni, dovedesc încă o dată latura umanistă a profesiei noastre, a apropierii şi preocupării permanente faţă de semenii noştri.