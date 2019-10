Pompierii avertizează: Aveţi grijă la sobe şi coşuri de fum pentru a evita producerea unor incendii

Share This





















Odată cu răcirea vremii, pericolul izbucnirii incendiilor creşte din cauza exploatării necorespunzătoare a sobelor cu sau fără acumulare de căldură, neîntreţinerea coşurilor de evacuare a fumului, aruncarea cenuşei cu jar în apropierea furajelor sau construcţiilor. În scopul evitării producerii unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a demarat o acţiune de informare preventivă. Coşurile pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi, trebuie:

– curăţate de către personal specializat în domeniu cel puţin o dată pe an (în cazul utilizării de combustibil gazos) şi cel puţin de două ori pe an (în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid şi solid), dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;

– la trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară şi elementele combustibile ale acoperişului;

– nu este permis ca în coşuri sa fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului (de ex. căpriori, grinzi, scânduri). Este bine să cunoaşteţi şi următoarele reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea coşurilor şi a burlanelor de fum:

a) coşurile din zidărie vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

– în spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de izolator incombustibil (din zidărie, gips carton ignifug, clingherit ş.a.) sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

– la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

b) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

c) coşurile din zidărie vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile din zidărie netencuite;

d) coşurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

Verificarea periodică a cazanelor şi a recipienţilor sub presiune de către personal autorizat ISClR, este obligatorie.