Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au documentat activitatea infracţională a două persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, o femeie în vârstă de 47, din municipiul Târgovişte, şi un bărbat de 48 de ani, din localitatea Şotânga, cei doi fiind bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

În urma activităţilor de cercetare penală, efectuate sub coordonarea procurorului de caz, a reieşit faptul că, în perioada ianuarie – decembrie 2012, în calitate de administratori în drept/fap ai unei societăţi comerciale din domeniul construcţiilor, ar fi evidenţiat cheltuieli fictive în actele contabile ale societăţii şi în documentele legale prevazute de Codul fiscal, fiind creat un prejudiciu al bugetului de stat in valoare de 3.071.445 de lei.

Cei în cauză vor fi prezentaţi Tribunalului Dâmboviţa pentru dispunerea unor măsuri preventive.